Αθλητικές μεταδόσεις: Όλες οι αναμετρήσεις του Σαββάτου

Τα πρωταθλήματα της Ευρώπης ένα ένα αρχίζουν την αγωνιστική τους δράση για τη νέα σεζόν, με την Championship και την Eredivise να κάνουν πρεμιέρα. Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (09/08).

Μπαίνουμε σε αυτήν την περίοδο του χρόνου, στην οποία ένα ένα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κάνουν την πρεμιέρα τους.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr, το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα Ολλανδίας, Πορτογαλίας και η Championship κάνουν την πρώτη σέντρα της σεζόν 2025-26.

Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Σαουθάμπτον με την πρωτάρα Ρέξαμ για τη δεύτερη εθνική κατηγορία, το Φέγενορτ – Μρέντα και το Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ για το πρωτάθλημα Αργεντινής.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις του Σαββάτου (09/08)

14:30 Championship Σαουθάμπτον – Ρέξαμ / COSMOTE SPORT 2 HD

17:00 Championship Στόουκ – Ντέρμπι / COSMOTE SPORT 3 HD

19:30 Championship Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι / COSMOTE SPORT 2 HD

19:45 Eredivisie Φέγενορντ – Μπρέντα / Novasports Prime

19:45 Scottish Premiership Ρέιντζερς – Νταντί / COSMOTE SPORT 3 HD

21:30 Bundesliga 2 Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε / Novasports 3 HD

22:00 Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ / Novasports Prime

22:30 Αργεντίνικο Πρωτάθλημα Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ / Action 24

22:30 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Αρούκα – Άβες / COSMOTE SPORT 1 HD