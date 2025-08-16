Αθλητικές μεταδόσεις: Όλες οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις του Σαββάτου

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται το Σάββατο (16/08) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα από τα ξένα πρωταθλήματα.

Στην Ελλάδα μπορεί να είμαστε σε εορταστική περίοδο, ωστόσο στην Ευρώπη επανεκκινούν πολλές ποδοσφαιρικές μηχανές. Πολλά από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα ξεκίνησαν χθες (15/08), ενώ το Σάββατο το πρόγραμμα είναι ακόμη πιο μεγάλο.

Ξεχωρίζουν φυσικά οι εκτός έδρας δοκιμασίες της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Φούλαμ και της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μαγιόρκα. Φυσικά στη Γερμανία, Μπάγερν και Στουτγκάρδη κοντράρονται για το γερμανικό super cup.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις του Σαββάτου 16/08

14:30 Premier League Άστον Βίλα – Νιούκαστλ / NOVA Sports Premier League

14:30 Championship Ρέξαμ – Γουέστ Μπρομ / COSMOTE Sport 2

17:00 Premier League Τότεναμ – Μπέρνλι / NOVA Sports Premier League

17:00 Premier League Μπράιτον – Φούλαμ / NOVA Sports Prime

17:00 Premier League Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ / NOVA Sports Start

17:00 Championship Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ / COSMOTE Sport 3

18:00 La Liga Αλαβές – Λεβάντε / NOVA Sports 1

19:30 Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι / NOVA Sports Premier League

19:45 Eredivisie Εξέλσιορ – Φέγενορντ / NOVA Sports 2

19:45 Σκωτσέζικο Λιγκ Καπ Ρέιντζερς – Αλόα Αθλέτικ / COSMOTE Sport 3

20:30 La Liga Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα / NOVA Sports 1

21:00 Φιλικό Λάτσιο – Ατρόμητος / NOVA Sports 3

21:30 Super Cup Γερμανίας Στουτγκάρδη – Μπάγερν / NOVA Sports Prime

21:30 Φιλικό Ίντερ – Ολυμπιακός / COSMOTE Sport 1

21:45 Φιλικό Μπολόνια – ΟΦΗ / COSMOTE Sport 2

22:15 Κύπελλο Ιταλίας Κρεμονέζε – Παλέρμο / NOVA Sports Start

22:30 La Liga Βαλένθια – Σοσιεδάδ / NOVA Sports 2

22:30 Liga Portugal Εστρέλα – Μπενφίκα