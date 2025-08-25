Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Νιούκαστλ – Λίβερπουλ, Ίντερ – Τορίνο και τα υπόλοιπα ματς

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Νιούκαστλ – Λίβερπουλ, Ίντερ – Τορίνο και τα υπόλοιπα ματςΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (25/08) στην Ευρώπη με ενδιαφέροντα παιχνίδια στα μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
- 25 Αυγούστου 2025 09:22
Ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το Νιούκαστλ – Λίβερπουλ στην Premier League να ξεχωρίζει.
Στη Serie A η Ίντερ υποδέχεται την Τορίνο, ενώ η Ουντινέζε φιλοξενεί την Ελλάς Βερόνα. Στη La Liga η Σεββίλη αντιμετωπίζει τη Χετάφε.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Δευτέρας:
- 19:30 Serie A: Ουντινέζε – Ελλάς Βερόνα / COSMOTE SPORT 3 HD
- 19:30 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός – Κηφισιά / Novasports 2HD
- 20:30 Προεπισκόπηση Premier League / Novasports Prime
- 20:30 La Liga 2: Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ – Ρασίνγκ Σανταντέρ / Novasports Start
- 20:30 La Liga: Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο / Novasports 1HD
- 21:45 Serie A: Ίντερ – Τορίνο / COSMOTE SPORT 2 HD
- 22:00 Premier League: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ / Novasports Prime
- 22:30 La Liga: Σεβίλλη – Χετάφε / Novasports 2HD