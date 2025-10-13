Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους σημερινούς αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (13/10) με σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται τη Δευτέρα (13/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει οκτώ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Μεταξύ αυτών η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία και η Γερμανία τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Ουαλία υποδέχεται το Βέλγιο.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: