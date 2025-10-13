Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους σημερινούς αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους σημερινούς αγώνες για τα προκριματικά του ΜουντιάλΔιαβάζεται σε 1'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (13/10) με σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.
Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται τη Δευτέρα (13/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει οκτώ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Μεταξύ αυτών η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία και η Γερμανία τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Ουαλία υποδέχεται το Βέλγιο.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 21:45 Ουαλία – Βέλγιο / Novasports Premier League
- 21:45 Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν / Novasports Start
- 21:45 Σλοβακία – Λουξεμβούργο / Novasports 6HD
- 21:45 Σουηδία – Κόσοβο / Novasports 5HD
- 21:45 Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν / Novasports 4HD
- 21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία / Novasports 3HD
- 21:45 Σλοβενία – Ελβετία / Novasports 2HD
- 21:45 Ισλανδία – Γαλλία / Novasports 1HD