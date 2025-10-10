Μπαρτζώκας: “Κάθε νίκη στην EuroLeague πρέπει να την εκτιμάς”

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Dubai BC στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το φινάλε του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Dubai BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εξηγώντας πως κάθε νίκη στην EuroLeague είναι σημαντική.

“Μιλάμε για μία ομάδα με ξεχωριστό επιθετικό ταλέντο. Καλούς ψηλούς. Κάθε νίκη στην EuroLeague πρέπει να την εκτιμάς. Ήταν πολύ σημαντικό να μοιράσουμε τον χρόνο. Ο Βεζένκοβ έπαιξε λιγότερο από 25 λεπτά. Πρέπει να κάνουμε οικονομία ενέργειας. Είναι μαραθώνιος”, είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως γράφει το SPORT24.