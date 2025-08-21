Betano-Φλαμένγκο: Μία επική συνεργασία game-changer στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο

Το διεθνές online gaming brand της Kaizen Gaming, Betano, και η Φλαμένγκο αλλάζουν το παιχνίδι στην αγορά της Βραζιλίας με το μεγαλύτερο χορηγικό deal στην ιστορία της χώρας κι ένα από τα σπουδαιότερα παγκοσμίως. Μία φιλόδοξη συνεργασία, με τον πιο δημοφιλή βραζιλιάνικο σύλλογο, των 50 εκατομμυρίων υποστηρικτών και της διεθνούς απήχησης.

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech στον κόσμο, ανακοίνωσε την τριετή συνεργασία της με τη Φλαμένγκο, τον σπουδαιότερο και πιο δημοφιλή σύλλογο της Βραζιλίας, με το Betano να κοσμεί πλέον την κοκκινόμαυρη φανέλα της, για την επόμενη τριετία.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο χορηγικό συμβόλαιο στην ιστορία της Βραζιλίας, μια game‑changer συμφωνία, που αφορά στο ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών και συμπεριλαμβάνει τα ολυμπιακά σπορ (μπάσκετ, βόλεϊ) και το FlamengoTV, την ψηφιακή πλατφόρμα του συλλόγου.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Kaizen Gaming ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη Νότια Αμερική, μια από τις πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενες και στρατηγικά σημαντικές αγορές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και της τεχνολογίας.

“Η πιο αγαπητή ομάδα της Βραζιλίας” χαρακτηρίζεται η Φλαμένγκο, η οποία όχι μόνο έχει τη μεγαλύτερη βάση φιλάθλων της χώρας, αλλά πρόκειται για ένα πολιτισμικό και εμπορικό φαινόμενο με διεθνή απήχηση. Η κυρίαρχη δύναμη στη χώρα με 50 εκατομμύρια πιστούς οπαδούς σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Η οπαδική βάση της Φλαμένγκο κατέχει το 21-22% των φιλάθλων της χώρας. Επιπλέον, είναι η πλέον δημοφιλής ομάδα στη Βραζιλία σε επίπεδο social media, καθώς διαθέτει πάνω από 60 εκατομμύρια ακόλουθους σε Facebook, Instagram, YouTube, TikTok και X. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μάλιστα, βρίσκεται στη 16η θέση, μπροστά ακόμη και από μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, ενώ σε απόλυτα νούμερα είναι ο κορυφαίος μη ευρωπαϊκός σύλλογος σε απήχηση.

Η συνεργασία Betano-Φλαμένγκο είναι η πιο σημαντική χορηγική συμφωνία στην ιστορία της Βραζιλίας και έρχεται να αναδείξει το πάθος για το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό, δεδομένου ότι η “Φλα” είναι ένας πολυαθλητικός σύλλογος με πληθώρα τμημάτων σε ολυμπιακά αγωνίσματα.

Kaizen Gaming και Φλαμένγκο μοιράζονται κοινές αξίες και η συνεργασία τους σηματοδοτεί ένα ταξίδι με οδηγό την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο.

Ο Co-Founder της Kaizen Gaming και Social Impact Investor Δημήτρης Μάρης δήλωσε στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Φλαμένγκο: “Κάθε μεγάλο brand έχει στιγμές ορόσημα. Για το Betano η συνεργασία με τη Φλαμένγκο είναι μία από αυτές. Αυτή δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη χορηγία στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι ένας δείκτης της εξέλιξής μας ως ένα brand παγκόσμιου επιπέδου.

Εξάλλου, αυτή η συμφωνία φέρει κάτι βαθιά προσωπικό. Ως παιδί, το αγαπημένο μου παιχνίδι ήταν το Subbuteo και η αγαπημένη μου ομάδα ήταν η Φλαμένγκο. Η “αήττητη” ομάδα που πάντα κατέβαζα στο γήπεδο. Εκείνα τα μικρά πλαστικά ανθρωπάκια, ντυμένα στα κόκκινα και τα μαύρα, ξύπνησαν μέσα μου μια αίσθηση θαυμασμού και απεριόριστης δυνατότητας.

Το να βλέπω τώρα το Betano στο μπροστινό μέρος αυτής της ίδιας θρυλικής φανέλας, μοιάζει για μένα σαν ένας κύκλος που ολοκληρώνεται. Είναι κάτι περισσότερο από δουλειές και επιχειρήσεις. Είναι η απόδειξη ότι το πάθος και η φαντασία μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικότητα όταν καθοδηγούνται από τη φιλοδοξία και το όραμα.

Στο Βetano βλέπουμε τη χορηγία στη Φλαμένγκο, όχι ως μία συναλλαγή, αλλά ως μία πλατφόρμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και πολιτισμικής συνάφειας. Η ευθυγράμμισή μας με έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σηματοδοτεί την πρόθεσή μας: να αναπτυχθούμε πέρα από τα όρια των αγορών, πέρα απ’ όσα είναι ορατά και στο μέλλον του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα βήμα σ’ ένα μεγαλύτερο ταξίδι – Ένα ταξίδι φιλοδοξίας, παγκόσμιας ολοκλήρωσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Και είναι μόνο η αρχή”.

Με τη σειρά του ο Co-founder and CEO της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης, ανέφερε: “Η πιο αγαπητή της Βραζιλίας. Τίτλος που δόθηκε στη Φλαμένγκο στα τέλη της δεκαετίας του 1920 μέσω ψηφοφορίας του κόσμου και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’70 και του ’80 -την εποχή του θρυλικού Ζίκο- η Φλαμένγκο δεν διατήρησε απλώς αυτόν τον τίτλο. Γέμιζε το Μαρακανά με περισσότερους από 100.000 οπαδούς και ξεπέρασε τα σύνορα της Βραζιλίας, αποτελώντας διεθνή πόλο έλξης. Η ομάδα εδραίωσε την κληρονομιά της με την αξέχαστη νίκη με 3-0 στο Διηπειρωτικό Κύπελλο του 1981 επί της Λίβερπουλ.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την εμβληματική νίκη της Φλαμένγκο στον “Αιώνιο Τελικό” του Copa Libertadores το 2019 στη Λίμα, με τα δύο γκολ του Gabigol στο τέλος, γκολ που έφεραν στο νου αναμνήσεις από την περίφημη επιστροφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Champions League του 1999 στη Βαρκελώνη;

Μέχρι σήμερα η Φλαμένγκο παραμένει η πιο αγαπητή ομάδα της Βραζιλίας, με περίπου 45 εκατομμύρια οπαδούς! Και δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Ιδρύθηκε το 1895 ως κωπηλατική λέσχη (εξ ου και το Clube de Regatas), η Φλαμένγκο είναι επίσης δύναμη στο μπάσκετ και έχει αναδείξει Ολυμπιονίκες σε υδάτινα αθλήματα, τον στίβο και άλλα σπορ. Ως φίλαθλος, εκτιμώ τη Φλαμένγκο ως έναν πραγματικά πολυαθλητικό θεσμό.

Στην Kaizen Gaming είμαστε περήφανοι που το Betano είναι το πλέον αγαπητό brand online στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών της Βραζιλίας και νιώθουμε τιμή και ενθουσιασμό που είμαστε ο νέος Κύριος Συνεργάτης της Φλαμένγκο!

Το Betano θα είναι με υπερηφάνεια στο μπροστινό μέρος της φανέλας, τόσο στο ποδόσφαιρο ανδρών, όσο και στο ποδόσφαιρο γυναικών, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει Ολυμπιακά αθλήματα όπως το μπάσκετ και το βόλεϊ.

Ευχαριστούμε την ηγεσία της Φλαμένγκο για την εμπιστοσύνη της. Ευχαριστώ και σε όλη την ομάδα μας, που κατέστησαν δυνατή την εξασφάλιση αυτής της ιστορικής συνεργασίας μέσω μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής διαδικασίας. Όλοι ανυπομονούμε για τις συναρπαστικές στιγμές που έρχονται.

Το ταξίδι συνεχίζεται…”

