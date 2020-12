Champions League: Διεκόπη το Παρί-Μπασακσεχίρ μετά από ρατσιστική συμπεριφορά διαιτητή

Χαμός επικράτησε στο Παρί - Μπασακσεχίρ, στα πρώτα λεπτά του αγώνα (στο 18ο λεπτό), όπως αναφέρει το sport24.gr, όταν ο βοηθός προπονητή της τουρκικής ομάδας, Πιερ Γουεμπό, εξοργίστηκε υποστηρίζοντας πως κάποιος τον αποκάλεσε "νέγρο".

Οι άνθρωποι της Μπασακσεχίρ κατηγόρησαν ακολούθως τον 4ο διαιτητή Sebastian Colţescu, πως εκείνος απηύθυνε ρατσιστικό χαρακτηρισμό στον Πιερ Γουεμπό και κατόπιν τον απέβαλε.

Ο παίκτης της Μπασακσεχίρ, Ντεμπά Μπα, πλησίασε τους παίκτες της Παρί για να τους εξηγήσει τι συνέβη και ήταν κι αυτός σε έξαλλη κατάσταση. Εμπαπέ και Νεϊμάρ έδειξαν να καταλαβαίνουν απόλυτα και πήραν το μέρος τους.

Ο Γουεμπό ήταν ασυγκράτητος και φώναζε στον Colţescu από τη Ρουμανία: "Why you said negro?;". Δηλαδή: "Γιατί με είπες νέγρο;".

Στον αγωνιστικό χώρο κατέβηκε ο τεχνικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, και λίγο αργότερα και ο ιδιοκτήτης της γαλλικής ομάδας, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.