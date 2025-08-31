“Δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο”: Η FIBA “τρελάθηκε” με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2025

Πληθωρικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σκόραρε και πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία και η FIBA του “έδωσε” το τρόπαιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδεικνύει ότι σκοράρει με κάθε τρόπο, κάτι που έδειξε και απέναντι στη Γεωργία.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Greek Freak πέτυχε το πρώτο του τρίποντο στο EuroBasket 2025, εκτελώντας από τη γωνία στην τρίτη περίοδο μετά από ασίστ του Ντίνου Μήτογλου.

Η FIBA αποθέωσε τον ηγέτη της Εθνικής στα social media, γράφοντας: «Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλώς δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;»

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική επικράτησε με 94-53 για την τρίτη αγωνιστική του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025.