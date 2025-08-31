EuroBasket 2025: Γεωργία-Ελλάδα 53-94: Γιάννης και Ντίνος ενθουσίασαν τη Λεμεσό

Μήτογλου κι Αντετοκούνμπο έβαλαν 42 πόντους, για να πατήσει η Ελλάδα τη Γεωργία (94-53) και να φτάσει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη θέση του ομίλου της στο EuroBasket 2025.

Τη μάχη που όλοι περίμεναν το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) στο Σπύρος Κυπριανού, την στέρησε ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς. Η Γεωργία παρατάχθηκε χωρίς τον Γκόγκα Μπιτάτζε, ο Τόκο Σενγκέλια έπαιξε μόλις 3:53 στο πρώτο μέρος και η Εθνική ήταν καταιγιστική μέχρι το τελικό 94-53 για την τρίτη αγωνιστική του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr o Βασίλης Σπανούλης ήξερε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να δώσει δικαιώματα στους αντιπάλους της και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (27 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 25 λεπτά)να κάνει εκπληκτικά πράγματα από νωρίς, έκοψε κάθε όνειρο των Γεωργιανών. Ο Ντίνος Μήτογλου τα έβαλε όλα και από τα μέσα της τρίτης κι έπειτα η Εθνική άρχισε να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι, αυτό της Τρίτης (2/9 στις 15:00) με τη Βοσνία του Γιουσούφ Νούρκιτς.

Στο 3-0 η Ελλάδα, στο 1-2 η Γεωργία που φαίνεται ότι θα παλέψει στην πέμπτη αγωνιστική με τη Βοσνία για την τέταρτη θέση του ομίλου και το συναπάντημα με τη Γαλλία στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ήταν ο μόνος που είχε διάθεση να παλέψει, ζήτησε από τον προπονητή του να τον βάλει στο τέταρτο δεκάλεπτο και το κατάφερε, συνολικά όμως η ομάδα του έδειξε πολύ κατώτερη των περιστάσεων.

Δεν εμπνέει ανησυχία ένας μικροτραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που πόνεσε στο αριστερό πόδι στην τρίτη περίοδο, αλλά έμεινε στο ματς για να γράψει 25 πόντους σε 21 λεπτά και να φτάσει τους 56 πόντους σε 51 λεπτά σε δύο αγώνες στη Λεμεσό.

Ο αγώνας

Με Σλούκ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη, Μήτογλου άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, την ώρα που ο Τζίκιτς είχε τον Σερμαντίνι στο πέντε αντί του Μπιτάτζε. Ό,τι καλό συνέβαινε στα πρώτα λεπτά προερχόταν από τα χέρια του Αντετοκούνμπο, με τον Μήτογλου να τον ακολουθεί στο σκοράρισμα και τον Σλούκα να έχει σωστές δημιουργίες για το 9-14. Το 13-22 της περιόδου ήταν αποτέλεσμα της ευστοχίας της Ελλάδας (5/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα), όμως τα έξι επιθετικά ριμπάουντ των Γεωργιανών ήταν ένα νούμερο που χτυπούσε άσχημα στο μάτι.

Η Εθνική, πάντως, δεν απειλήθηκε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μήτογλου τα έβαζε όλα, έγραψε το 24-36 στο 17′ με το τρίτο του τρίποντο στο ματς, τα χέρια ήταν παντού, τα κλεψίματα διαδέχονταν το ένα το άλλο και στο ημίχρονο (29-46) το δίδυμο Ντίνου – Γιάννη είχε 31 πόντους (11/12 σουτ). Ο Τζίκιτς δεν χρησιμοποίησε τον Μπιτάτζε και όλα έμοιαζαν εύκολα χάρη στη συνολικά καλή εικόνα της δικής μας ομάδας.

Η Γεωργία άνοιξε το β’ μέρος χωρίς τον Σενγκέλια, ο Γιάννης έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το 29-52 στο 21′ και από εκεί και πέρα το ματς έχασε κάθε ενδιαφέρον. Ένα στραβοπάτημα του Αντετοκούνμπο στο κέντρο του γηπέδου, όταν αντίπαλος τον τράβηξε ενώ η φάση είχε σταματήσει, πάγωσε για μερικά δευτερόλεπτα τους πάντες, όμως ο μέγκασταρ της Εθνικής ζήτησε να μείνει στο ματς και τελικά αποχώρησε από αυτό με το σκορ στο 37-67 στο 27′.

Γύρισε στο 35′ με τη διαφορά στους 27 (!) και γενικώς έδωσε στον κόσμο αυτό που ζητούσε, μια μεγάλη παράσταση, απέναντι σε μια ομάδα που έλεγε ότι περίμενε με ανυπομονησία αυτό το παιχνίδι αλλά…

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94