Ελλάδα – Δανία: Η ενδεκάδα της Εθνικής στο κρίσιμο ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Διαβάστε τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ (21:45).

Η Εθνική Ελλάδας θέλει να κάνει το δύο στα δύο στα προκριματικά του Μουντιάλ αντιμετωπίζοντας απόψε (08/09, 21:45, ALPHA, LIVE από το SPORT24) τη Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για την αναμέτρηση με τους Σκανδιναβούς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ:

Ελλάδα – Λευκορώσια 5-1 (3′ Καρέτσας, 17′ Παυλίδης, 21′ Μπακασέτας, 36′ Κουρμπέλης, 63′ Τζόλης – 72′ πεν. Μπαρκόβσκι)

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Μουντιάλ θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ. Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Όπως αναφέρει το SPORT24, οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.