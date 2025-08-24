Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Η Εθνική κρατά το 20λεπτο και πηγαίνει στο EuroBasket για να βρει μεγαλύτερη διάρκεια

Το πρώτο εικοσάλεπτο ήταν εξαιρετικό, στο δεύτερο όμως η Εθνική δεν μάτσαρε τη δύναμη, την ένταση και την αθλητικότητα της Γαλλίας. Ηττήθηκε με 77-92 στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό πριν από το EuroBasket 2025.

Καλές ομάδες η Λετονία και η Ιταλία, όμως η Γαλλία ήταν άλλη… πίστα. Οι τρικολόρ νίκησαν το βράδυ της Κυριακής (24/8) την Εθνική (92-77) στο ΟΑΚΑ, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, να βλέπει ένα καλό πρώτο μέρος και ένα πολύ άσχημο δεύτερο.

Όπως γράφει το Sport24, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο δεύτερο παιχνίδι του στην προετοιμασία για το EuroBasket 2025, είδε έναν τοίχο μπροστά του, έφθειρε τους αντιπάλους του και έβαλε τις βολές, συνολικά όμως δεν προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα της Γαλλίας (20 πόντοι, 4/7 δίποντα, 12/14 βολές σε 22 λεπτά).

Σλούκας, Τολιόπουλος και Ντόρσεϊ είχαν τις στιγμές τους, όμως από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια στην έναρξη του β’ μέρους, ουδείς τους “ενόχλησε”.

Γιαμπουσέλε στο ξεκίνημα, Μάλεντον, Ρισασέ, Σαρ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν (οι δύο τελευταίοι ήταν οι πρώτες επιλογές στο NBA Draft 2024), με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να “σβήνει” τον Τάιλερ Ντόρσεϊ νωρίς στο τρίτο δεκάλεπτο και να έχει καταλυτικό ρόλο στην νίκη της ομάδας του. Μιας ομάδας με πολύ σημαντικές απουσίες, αλλά με ακραία αθλητικότητα, δίψα για διάκριση και πολύ υψηλό ταβάνι τα επόμενα πολλά χρόνια.

Με ρεκόρ 4-3 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ελλάδας, που νίκησε Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Λετονία, Ιταλία και ηττήθηκε από Σερβία, Ισραήλ, Γαλλία.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής η Ιταλία, στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 (28/8 στις 21:30) στη Λεμεσό. Εκεί που η αποστολή θα φτάσει το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), τελευταία από τις έξι ομάδες του ομίλου. Αλλά και η μόνη που ξέρει το ανακαινισμένο Σπύρος Κυπριανού, χάρη στην προ ημερών συμμετοχή της στο τουρνουά EXOMMBC Cup.

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη, Μήτογλου άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, που είδε τον Γιαμπουσέλε να έχει 3/3 τρίποντα για το 3-9 στο τρίλεπτο, αλλά και καλή αντίδραση από την ομάδα του. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο η άμυνα βελτιωνόταν, με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει τρίποντο για το 16-11 (13-2 το επί μέρους σκορ σε τέσσερα λεπτά) και τους Γάλλους να μη βρίσκουν καλές συνεργασίες. Το 20-17 της περιόδου ήταν ευχάριστο, όμως η Εθνική έπρεπε να αποφύγει τα εύκολα λάθη.

Η δεύτερη πεντάδα είχε Τολιόπουλο, Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, με τους δύο πρώτους να έχουν από ένα τρίποντο για το 26-17 στο 12′. Ο τοίχος της Γαλλίας φρέναρε, αλλά δεν έκοψε τον Γιάννη, που έβαλε 2/2 βολές και γκολ-φάουλ για το 38-34 στο 16′. Ο Αντετοκούνμπο έφθειρε τους αντιπάλους του, έφτασε τις 9/11 βολές για το 41-34 στο 17′, η διαφορά ανέβηκε έως τους 10 (46-36) και στο ημίχρονο η συνολική εικόνα της Εθνικής ήταν ευχάριστη.

Οι Γάλλοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με πολύ περισσότερο δυναμισμό, πέρασαν μπροστά με 50-49 και με τον Κουλιμπαλί να κάνει απίθανη δουλειά στο μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ, έβαλαν δύσκολα στην Ελλάδα. Ο Ρισασέ με τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 58-71 στο 29′ και από εκείνο το σημείο κι έπειτα η Εθνική χρειάζονταν κάτι σπουδαίο για να γυρίσει τούμπα το ματς.

Ένα τρίποντο του Κορντινιέ από τα εννέα μέτρα, σε τέλος επίθεσης, έγραψε το 66-80 στο 34′ και με αυτό το σουτ η Γαλλία κλείδωσε το ματς. Ήταν συνολικά ανώτερη, σχεδόν σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και δίκαια πήρε το αποτέλεσμα με χαρακτηριστική μάλιστα άνεση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Μαρινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92