Ελλάδα – Ιταλία 74-76: Πειστική εμφάνιση από την Εθνική, πριν από τη μεγάλη πρόβα-τζενεράλε

Η Εθνική στερήθηκε τρεις πενταδάτους, όμως είχε σκληράρα και επιμονή για το 76-74 επί της Ιταλίας στο κλείσιμο του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Ο Κώστας Σλούκας, ο Ντίνος Μήτογλου κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμειναν το βράδυ της Παρασκευής (22/8) εκτός, όμως η Εθνική έδειξε και αντίδραση και συνέπεια στο ματς με την Ιταλία για την τρίτη ημέρα του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ.

Όπως γράφει το Sport24, η Ελλάδα επικράτησε με 76-74 της ομάδας που θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό (28/8 στις 21:30), με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει πολλά από πολλούς και να βλέπει μία εξαιρετική τρίτη περίοδο (27-12) που ήταν αποτέλεσμα της καλής άμυνας. Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισαν, πρώτη εμφάνιση στην προετοιμασία για τον Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν θετικός.

Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο, από την άλλη, περιμένει την είσοδο του Ντανίλο Γκαλινάρι και ίσως “έκρυψε” κι αυτός κάποια πράγματα εν όψει του επόμενου επίσημου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι Ιταλοί είναι σκληροί και αθλητικοί, δεν τρομάζουν όμως την Ελλάδα, ειδικά αν είναι πλήρης. Ο Σαλιού Νιάνγκ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (έγινε draft από τους Καβαλίερς και αποκτήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια), ο Σιμόνε Φοντέκιο χάθηκε στο δεύτερο μέρος.

Επόμενο και τελευταίο φιλικό της Εθνικής αυτό της Κυριακής (24/8 στις 20:00) με αντίπαλο τη Γαλλία, ξανά στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να γεμίσει στην πρόβα τζενεράλε εν όψει EuroBasket 2025. Στο ματς με την Ιταλία υπολογίζεται ότι βρέθηκαν 13.500 θεατές.

Ο αγώνας

Με Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο άνοιξε το ματς η Ελλάδα, που έκανε εύκολα λάθη στην επίθεση, αλλά μασούσε σίδερα στην άμυνα. Ο Σπανούλης ήταν έξαλλος με επιλογές που δεν οδηγούσαν πουθενά, το φινάλε της περιόδου βρήκε τους Ιταλούς στο +4 (20-16) και η έναρξη της δεύτερης την Εθνική με Σαμοντούροβ – Ζούγρη στη ρακέτα. Η Ιταλία κράτησε το προβάδισμα, με τους Φοντέκιο – Μέλι να ηγούνται, πήγε και στο +10 (40-30) με τρίποντο του πρώτου στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο με Κατσίβελη στον άσο και Σαμοντούροβ στο τέσσερα, η Εθνική πάτησε το γκάζι και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά με τον Γιάννη να λειτουργεί σε ρόλο προπονητή από τον πάγκο. Ο Ντόρσεϊ δεν έβρισκε ρυθμό, έβαλε όμως τρίποντο για το 44-43 μετά από κακή δική του πάσα που αυτός έσωσε, την ώρα που ο Κατσίβελης έβαζε το ένα γκολ-φάουλ μετά το άλλο. Ο κόσμος μπήκε στο ματς, ο Ντόρσεϊ το έβαλε για το 48-51στο 27′, ο Σαμοντούροβ ακολούθησε για το 50-54, ο Καλαϊτζάκης σκόραρε κι αυτός για το 50-57 και η τρίτη περίοδος έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ένα ακόμη μακρινό σουτ, αυτή τη φορά από τον Τολιόπουλο, κράτησε την Ελλάδα μπροστά (56-61 στο 33′), ο Ντόρσεϊ έγραψε το 63-70 στο 36′, όμως η Ιταλία δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Μείωσε στους δύο (71-73), είχε την κατοχή μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό αλλά σπατάλησε τρεις ευκαιρίες πριν ο Θανάσης βάλει βολή για το +3 στα 30.5″. Σπατάλησε κι άλλη, με τον Ντόρσεϊ να είναι απρόσεκτος, να χάνει τη μπάλα αλλά στο χάος των τελευταίων δευτερολέπτων να βλέπει τον Ποτσέκο να χρεώνεται με τεχνική ποινή. Ο Ντόσεϊ έβαλε τη βολή για το +4 και το ματς κρίθηκε οριστικά.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Αγραφιώτης, Τεφτίκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76