Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Η Εθνική πήρε τη νίκη με κορυφαίο τον Μήτογλου

Ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, η Εθνική πήρε φιλική νίκη με 69-61 επί του Μαυροβουνίου.

Κάνοντας μια μεγάλη αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, η Ελλάδα επικράτησε με 69-61 του Μαυροβουνίο σε ένα ενδιαφέρον φιλικό τεστ στην σχεδόν κατάμεστη PAOK Sports Arena το βράδυ της Πέμπτης (14/8). Κορυφαίος όλων ο Ντίνος Μήτογλου με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ.

Η Εθνική -χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Βαγγέλη Ζούγρη- τα έσπασε από την περιφέρεια, μετρώντας μόλις 5/34 τρίποντα (14.7%), αλλά βρήκε την ώθηση από την καλή της άμυνα για να κάνει την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός δωδεκάδας τους Αντώνη Καραγιαννίδη – Όμηρο Νετζήπογλου, ενώ έδωσε ελάχιστον χρόνο συμμετοχής σε Νίκο Χουγκάζ και Νάσο Μπαζίνα στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα ξεκίνησε με Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου. Ο φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού ήταν κι αυτός που έβαλε τους 6 πρώτους πόντους της Εθνικής (6-7, 5′). Λίγο αργότετα ο Σπανούλης άλλαξε τα 4/5 της πεντάδας, βάζοντας στο ματς Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η περίοδος έληψε με το Μαυροβούνιο στο +4 (15-19), λόγω της αστοχίας του αντιπροσωπευτικού ματς συγκροτήματος πίσω από τα 6.75μ (0/8 τρίποντα).

Η Εθνική μπήκε με σερί 8-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο (23-19, 12’38”). Το Μαυροβούνιο απάντησε με δικό του σερί 7-0 για να προσπεράσει στο σκορ (23-26, 14’23”), ενώ ο Σαμοντούροβ έφερε το ματς στα ίσια (26-26) ευστοχώντας στο πρώτο τρίποντο της Ελλάδας μετά από 15’20” αγώνα και 16 (!) άστοχες προσπάθειες. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκλεισε το πρώτο μέρος με 2/21 τρίποντα (9% ευστοχία), γεγονός που την έφερε να υπολείπεται με 3 πόντους (32-35, 20′).

Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο αποτέλεσαν την πεντάδα της Εθνικής στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έδωσε κάποιες λύσεις στην επίθεση, αλλά οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 9 πόντους (38-47, 26′), εκμεταλλευόμενοι τα λάθη και την αστοχία της Ελλάδας. Ο Μήτογλου έβαλε ένα τρίποντο και δύο βολές για το 43-47 (28′), ενώ το σκορ στο 30′ έγραφε 45-51.

Ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη, μια καλή άμυνα κι ένα καλάθι του Μήτογλου έφεραν το ματς στον πόντο (50-51, 31′). Κώστας Αντετοκούνμπο, Ντόρσεϊ και Καλαϊτζάκης έδωσαν το προβάσιμα στην Ελλάδα (56-54) στα 5’32” πριν από το τέλος. Μια βολή του Κώστα κι ένα καλάθι του Καλαϊτζάκη, έπειτα από κλέψιμο του Λαρεντζάκη, έφεραν την Εθνική στο +5 (59-54) στο 35′. ‘Ενα γκολ-φάουλ του Μήτογλου κι ένα τρίποντο με ταμπλό από τον Λαρεντζάκη, διαμόρφωσαν το σκορ σε 65-56 (36’) και το επιμέρους σκορ της περιόδου σε 20-5.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 32-35, 45-51, 69-61

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (0/4 τρίποντα), Λαρεντζάκης 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σλούκας 1 (0/10 τρίποντα, 5 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 5 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Κ. 11 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο Θ. 2 (5 ριμπάουντ), Μήτογλου 20 (7/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές. 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπαζίνας

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 20/31 δίποντα, 5/34 τρίποντα, 14/22 βολές, 38 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 14 επιθετικά), 20 ασίστ, 11 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 7 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά του Μαυροβουνίου: 16/35 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 11/18 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη