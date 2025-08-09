Ελλάδα – Σερβία 66-76: Πάλεψε αλλά λύγισε λόγω μεγέθους

Οι Σέρβοι είχαν τον Νικόλα Γιόκιτς, είχαν μέγεθος, κυριάρχησαν στο επιθετικό ριμπάουντ και ενώ δεν σούταραν καλά, επικράτησαν με 76-66 της Ελλάδας στο ECOMMBX Cup στη Λεμεσό. Μείωσε μέχρι τους τρεις η Εθνική, που μπορούσε να πάρει το ματς.

Μια καλή δοκιμασία αποδείχθηκε το φιλικό με τη Σερβία για την Εθνική. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς επικράτησε με 76-66 στην πρώτη ημέρα του τουρνουά ECOMMBX Cup που διεξάγεται στη Λεμεσό, με τον Νικόλα Γιόκιτς να ακούει ιαχές “MVP-MVP” για σαράντα λεπτά.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε τους Βασίλη Τολιόπουλο – Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διάθεσή του, άφησε τους Λευτέρη Λιοτόπουλο – Όμηρο Νετζήπογλου εκτός 14άδας και δοκίμασε πολλά πρόσωπα και ακόμη περισσότερα σχήματα. Άλλη αρχική πεντάδα, άλλη πεντάδα στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με καλά και με πολύ καλά διαστήματα. Αλλά και με μερικά άσχημα, όπως το δεύτερο δεκάλεπτο στο οποίο η Ελλάδα σκόραρε οκτώ πόντους.

Ο Πέσιτς, από την, άλλη, είδε τον Νικόλα Γιόκιτς να γεμίζει τη στατιστική του και να κάνει τεράστια ζημιά στο επιθετικό ριμπάουντ. Ούτε η δική του ομάδα σούταρε καλά από την περιφέρεια, είχε όμως το μέγεθος για να πάρει το ματς χωρίς να δυσκολευθεί. Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς έβαλε πέντε σερί πόντους για το 74-66 στο 38′, έκοψε την αντεπίθεση της Ελλάδας και κλείδωσε το αποτέλεσμα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ματς στο δρόμο προς το EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα θα παίξει την Κυριακή (10/8 στις 20:30) με το Ισραήλ του Ντένι Αβντίγια, η Σερβία θα αντιμετωπίσει στις 17:00 την οικοδέσποινα Κύπρο.