Ελλάδα – Σερβία: Η σύνθεση της Εθνικής στο δυνατό φιλικό στη Λεμεσό

Αυτοί είναι οι 14 παίκτες που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για το δυνατό φιλικό τεστ της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στη Λεμεσό (9/8 στις 20:30, ΕΡΤ1, LIVE από το SPORT24).

Περίπου επτά ώρες πριν από το τζάμπολ στον δυνατό αγώνα προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών με τη Σερβία (9/8 στις 20:30, ΕΡΤ1, LIVE από το SPORT24) στο “Σπύρος Κυπριανού” της Λεμεσού, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι.

Όπως γράφει το SPORT24, η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι αμφότεροι οι διεθνείς βρίσκονται εκτός της 14άδας του Βασίλη Σπανούλη, στο πρώτο τεστ για το ECOMMBX Cup στην Κύπρο. Δεν είναι διαθέσιμοι και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης που έμειναν στην Ελλάδα.

Η σύνθεση της Εθνικής στο φιλικό με τη Σερβία: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.