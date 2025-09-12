Ελλάδα – Τουρκία: Έφυγαν τα πρώτα τσάρτερ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για Ρίγα

Αναχώρησαν τα ελληνικά τσάρτερ για Ρίγα. Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες στη Λετονία για τον ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία.

Η Εθνική Ελλάδας δίνει απόψε (12/9 στις 21:00) τον μεγαλύτερο αγώνα των τελευταίων χρόνων, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία για μια θέση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025.

Στην Riga Arena, οι Έλληνες διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη δεν θα είναι μόνοι τους. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται, όπως σας έχει ενημερώσει το SPORT24, περισσότεροι από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι που ταξιδεύουν με κάθε τρόπο στη Λετονία για τον ιστορικό ημιτελικό.

Για τη μετακίνησή τους έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα. Τρεις πτήσεις αναχώρησαν ήδη από την Αθήνα, ενώ η τέταρτη αναχώρησε από Θεσσαλονίκη με ώρα άφιξης στις 11:30. Τέλος, από τη Θεσσαλονίκη θα αναχωρήσει μέσα στην ημέρα ακόμη μία πτήση, ενώ δεν πρέπει να αγνοούμε και εκείνους που έκαναν το ταξίδι πιο οικονομικό, επιλέγοντας πτήσεις με ανταποκρίσεις.

Όπως φαίνεται και από τα πρωινά ρεπορτάζ, οι Έλληνες φίλαθλοι που έκαναν το ταξίδι για τη Ρίγα έφυγαν αισιόδοξοι και ονειρεύονται το χρυσό μετάλλιο, 20 χρόνια μετά το τελευταίο.

Όσον αφορά τους Τούρκους οπαδούς, ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε και πήρε επιπλέον πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Ρίγα, με τον συνολικό αριθμό τους να φτάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες τα 1.000 άτομα.