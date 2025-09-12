Ελλάδα – Τουρκία για μία θέση στον τελικό του Eurobasket – Η προϊστορία και η μάχη της κερκίδας

Ελλάδα και Τουρκία κοντράρονται απόψε (21:00) με φόντο τον τελικό του Eurobasket 2025. Τα τελευταία νέα από τις δύο ομάδες, η προϊστορία που είναι… γαλανόλευκη και οι φίλαθλοι που καταφθάνουν στη Ρίγα. Πού θα δείτε τον σπουδαίο αγώνα.

Η πιο μεγάλη ώρα -μέχρι την επόμενη- για την Εθνική Ελλάδας έφτασε. Στο πιο κρίσιμο ματς της 16ετίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Κώστα Παπανικολάου, του Κώστα Σλούκα κι όλων των υπόλοιπων παιδιών, αντιμετωπίζει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, του Σέιν Λάρκιν, του Τζέντι Όσμαν και του Άλπερεν Σενγκούν.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα ματς στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετά από δύο ημέρες ξεκούρασης, δουλειάς, προετοιμασίας και εκατέρωθεν mind games, οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Ο νικητής θα περάσει στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9 στις 21:00), ενώ ο ηττημένος θα πρέπει να παλέψει για την τρίτη θέση, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η γαλανόλευκη αναμένεται να παραταχθεί πάνοπλη, καθώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Το μοναδικό ερωτηματικό βρίσκεται στο στρατόπεδο της Τουρκίας, όπου ο Τζέντι Όσμαν δεν έλαβε μέρος στις τελευταίες προπονήσεις, με τη συμμετοχή του να κρίνεται «την ώρα του αγώνα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αταμάν. Θυμίζουμε ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, όταν έπειτα από προσπάθειά του να ανακόψει τον Πονίτκα, εκείνος έπεσε πάνω του.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Γερμανία κοντράρεται με τη Φινλανδία, επίσης για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Τη μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία (21:00), όπως και τον αγώνα Γερμανία-Φινλανδία (17:00), θα μεταδώσουν η ΕΡΤ (ΕΡΤ1) και η NOVA (Novasports Start).

FIBA.BASKETBALL

Η μάχη της κερκίδας

Εκτός από τους πελαργούς που ακολουθούν την προσπάθεια της Ελλάδας σε όλο το τουρνουά, από τη φάση των ομίλων στην Κύπρο, πλήθος Ελλήνων θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Για τη μετακίνησή τους είναι προγραμματισμένες πέντε πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Ρίγα. Τρεις πτήσεις αναχωρούν από Αθήνα, με τις δύο πρώτες να έχουν φτάσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και την τελευταία να φτάνει το μεσημέρι. Ακόμη μία πτήση αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη, με ώρα άφιξης στις 11:30, ενώ είναι προγραμματισμένη άλλη μία πτήση από τη συμπρωτεύουσα.

Υπολογίζεται πως στην αναμέτρηση της Παρασκευής θα βρίσκονται στην Arena Riga πάνω από 1.500 Έλληνες για να στηρίξουν την Εθνική. Δεν θα αποτελεί έκπληξη αν τελικά οι Έλληνες οπαδοί φτάσουν τους 2.000 στο σύνολο, καθώς αρκετοί θα μεταβούν μεμονωμένα.

Στον αντίποδα, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους Τούρκους οπαδούς. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό των παικτών του Εργκίν Αταμάν, αφού έχουν προσδοκίες πως η ομάδα τους θα φτάσει ως το τέλος.

Έτσι, λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί τσάρτερ από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα για τη Λετονία και αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο περίπου 1.000 φίλοι των Τούρκων μαζί με αυτούς που βρίσκονται ήδη στη Ρίγα.

EUROKINISSI

Η προϊστορία

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε επίπεδο EuroBasket η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές. Και στους τρεις αγώνες, νικήτρια είχε αναδειχθεί η Εθνική μας. Τελευταία φορά όπου οι δύο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι ήταν στο EuroBasket του 2013, όταν η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 84-61.

2013 Τουρκία – Ελλάδα 61-84

Τουρκία – Ελλάδα 61-84 2009 Τουρκία – Ελλάδα 76-74 προημιτελικά

Τουρκία – Ελλάδα 76-74 προημιτελικά 2003 Τουρκία – Ελλάδα 70-75

Ως αντίπαλοι σε επίσημες διοργανώσεις της FIBA, συνολικά έχουν παίξει εννέα αγώνες. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια, η παράδοση είναι υπέρ της Εθνικής μας, που μετρά οκτώ νίκες και μόλις μία ήττα.

2022 Τουρκία – Ελλάδα 67-76

Τουρκία – Ελλάδα 67-76 2022 Ελλάδα – Τουρκία 72-71

Ελλάδα – Τουρκία 72-71 2021 Τουρκία – Ελλάδα 83-61

Τουρκία – Ελλάδα 83-61 2013 Τουρκία – Ελλάδα 61-84

Τουρκία – Ελλάδα 61-84 2010 Ελλάδα – Τουρκία 65-76

Ελλάδα – Τουρκία 65-76 2009 Τουρκία – Ελλάδα 74-76

Τουρκία – Ελλάδα 74-76 2006 Ελλάδα – Τουρκία 76-69

Ελλάδα – Τουρκία 76-69 2003 Τουρκία – Ελλάδα 70-75

Τουρκία – Ελλάδα 70-75 1984 Ελλάδα – Τουρκία 83-73

FIBA.BASKETBALL

Σπανούλης: “Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο EuroBasket, είναι ο MVP”

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις Αταμάν για τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έστειλε δυναμικά το δικό του μήνυμα για την μάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όμως δεν έμεινε μόνο στον προπονητή των Τούρκων.

Για τον σπουδαίο ημιτελικό: “Προχωράμε, βελτιωνόμαστε, είναι ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στο ταξίδι μας στο EuroBasket. Θα είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Ξέρετε τα πάντα για την Τουρκία, τους παίκτες-κλειδιά και πώς παίζουν. Είναι ένα παιχνίδι που σε οδηγεί στον τελικό, η πιο έτοιμη ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει”.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν: “Πιστεύω πως σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο EuroBasket. Είναι ο MVP της διοργάνωσης. Έχουμε πολύ έμπειρους παίκτες, όπως και η Τουρκία. Θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι”.

Για την ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα: “Δεν είναι τι θέλω να περάσω. Είναι στάση ζωής. Όπως έχω πει, δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, ούτε θα πετάξουμε στον ουρανό μια νίκη. Θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, είμαστε στο σωστό τάιμινγκ και πιστεύω πως είμαστε η ομάδα που ίσως έχει βελτιωθεί περισσότερο από όλες μέσα στο τουρνουά.

Και από το πώς ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας και πού έχουμε φτάσει, γιατί παίζουμε καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θεωρώ κι εγώ και τα παιδιά ότι η συγκέντρωση και η ταπεινότητα είναι το πιο σημαντικό”.

FIBA.BASKETBALL

Για το αν έχει να μεταδώσει κάτι στους παίκτες του από την εμπειρία ενός ημιτελικού EuroBasket: “Δεν υπάρχουν μυστικά. Η ομάδα είναι έτοιμη πνευματικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με τη Λιθουανία, είτε με την Τουρκία, εμείς αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα τα παιχνίδια και την ίδια προετοιμασία κάνουμε.

Σίγουρα μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο, ανοίγει η όρεξη. Η ομάδα είναι απελευθερωμένη σε σχέση με το πώς ήταν και αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμη καλύτερα, γιατί πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερα στα παιχνίδια που έρχονται”.

Για το “ένα παιχνίδι ακόμη” που είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: “Για μένα είναι ευλογία να έχω έναν παίκτη όπως ο Γιάννης, όπως και τον Σλούκα και τον Παπανικολάου. Είναι ευλογία να έχω τόσο έμπειρα παιδιά, που να παρακινούν τους πάντες, να ανάβουν τη σπίθα.

Βλέπετε ότι όλα τα παιδιά είναι διψασμένα, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πείνα που έχουν και την προσπάθεια που κάνουν. Ο καθένας δίνει το 100% της συγκέντρωσης και της προσπάθειας. Γι’ αυτή την πείνα και τη δίψα έχει αγαπήσει ξανά ο Έλληνας την Εθνική ομάδα”.

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων στον ημιτελικό: “Είναι πάρα πολύ σημαντικό, άπαξ και πεις ότι ‘τώρα έχω ομαδάρα’, είναι εύκολο να χάσεις το δρόμο σου και δεν υπάρχει γυρισμός μετά”.