Εθνική Μπάσκετ: Λιγότερα από 3.000 εισιτήρια για το ματς με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως έχουν μείνει λιγότερα από 3.000 εισιτήρια διαθέσιμα για το ματς με το Μαυροβούνιο (14/8, 20:00).

Η Εθνική Μπάσκετ αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena την ερχόμενη εβδομάδα (14/8, 20:00) και η ΕΟΚ ενημέρωσε πως έχουν μείνει λιγότερα από 3.000 εισιτήρια διαθέσιμα για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως γράφει το SPORT24, η Εθνική αγωνίζεται σήμερα με αντίπαλο τη Σερβία σε φιλικό τεστ στην Κύπρο (9/8, 20:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

“Η Εθνική Ανδρών αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη και η πόλη δείχνει στην πράξη πως αγαπά το μπάσκετ και ξέρει να στέκεται πάντα δίπλα στην επίσημη αγαπημένη.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα – Μαυροβούνιο κυκλοφόρησαν την Πέμπτη (7/8) και σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από 3.000 διαθέσιμα για την αναμέτρηση. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου στην ΠΑΟΚ Sports Arena στις 20.00.

Μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση μέσω της ticketmaster με ένα απλό «κλικ» ΕΔΩ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!”