Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν ακόμη δύο – Την Κυριακή ανακοινώνεται η δωδεκάδα για το EuroBasket 2025

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας και “κόπηκαν” από την αποστολή για το EuroBasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει την Κυριακή (24/8) την τελική δωδεκάδα για τη διοργάνωση.

Με 13 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία της για το EuroBasket 2025 (27/8-14/9) η Εθνική Ελλάδας, καθώς οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας κόπηκαν από την αποστολή της “γαλανόλευκης” για τη Λεμεσό και ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον δρόμο για τη διοργάνωση.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα του EuroBasket την Κυριακή (24/8) μετά την πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ (20:00, ΕΡΤ NEWS, LIVE από το SPORT24).

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο

Η Ελλάδα βρίσκεται στο Group C του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό μαζί με Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Γεωργία και Βοσνία.