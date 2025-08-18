Αθλητικά Μπάσκετ

EuroBasket 2025: Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Διαβάζεται σε 3'
EuroBasket 2025: Το πρόγραμμα της Ελλάδας
EUROKINISSI

Το αναλυτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025, συμπεριλαμβανομένων και των αναμετρήσεων της Εθνικής Ελλάδας.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), με την Εθνική να ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της διοργάνωσης.

Όπως γράφει το SPORT24, η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία, ενώ όλα τα παιχνίδια των knockout, όπως και ο μεγάλος τελικός της 14ης Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί στην Xiaomi Arena, στη Ρίγα της Λετονίας.

Η φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί από τις 27/8 έως τις 4/9 και η τελική φάση από τις 6/9 έως τις 14/9.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται από κάθε όμιλο, ενώ εκείνος της Εθνικής θα διασταυρωθεί με το Group D στη φάση των 16.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroBasket 2025

27 Αυγούστου

  • 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία
  • 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία
  • 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία
  • 18:00 Λετονία – Τουρκία
  • 20:30 Σουηδία – Φινλανδία
  • 21:15 Σερβία – Εσθονία

28 Αυγούστου

  • 15:00 Γεωργία – Ισπανία
  • 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία
  • 18:00 Βέλγιο – Γαλλία
  • 18:15 Βοσνία – Κύπρος
  • 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
  • 21:30 Σλοβενία – Πολωνία

29 Αυγούστου

  • 13:30 Γερμανία – Σουηδία
  • 14:45 Τουρκία – Τσεχία
  • 16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο
  • 18:00 Εσθονία – Λετονία
  • 20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία
  • 21:15 Πορτογαλία – Σερβία

30 Αυγούστου

  • 13:30 Λιθουανία – Γερμανία
  • 14:45 Τσεχία – Εσθονία
  • 15:00 Ισλανδία – Βέλγιο
  • 15:00 Ιταλία – Γεωργία
  • 16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία
  • 18:00 Γαλλία – Σλοβενία
  • 18:00 Λετονία – Σερβία
  • 18:15 Κύπρος – Ελλάδα
  • 20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία
  • 21:15 Τουρκία – Πορτογαλία
  • 21:30 Ισπανία – Βοσνία
  • 21:30 Πολωνία – Ισραήλ

31 Αυγούστου

  • 15:00 Γεωργία – Ελλάδα
  • 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο
  • 18:00 Ισραήλ – Γαλλία
  • 18:15 Ισπανία – Κύπρος
  • 21:30 Βοσνία – Ιταλία
  • 21:30 Πολωνία – Ισλανδία

1 Σεπτεμβρίου

  • 13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο
  • 14:45 Εσθονία – Τουρκία
  • 16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία
  • 18:00 Πορτογαλία – Λετονία
  • 20:30 Φινλανδία – Λιθουανία
  • 21:15 Σερβία – Τσεχία

2 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βέλγιο – Ισραήλ
  • 15:00 Ελλάδα – Βοσνία
  • 18:00 Ισλανδία – Σλοβενία
  • 18:15 Κύπρος – Γεωργία
  • 21:30 Γαλλία – Πολωνία
  • 21:30 Ιταλία – Ισπανία

3 Σεπτεμβρίου

  • 13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία
  • 14:45 Εσθονία – Πορτογαλία
  • 16:30 Λιθουανία – Σουηδία
  • 18:00 Τσεχία – Λετονία
  • 20:30 Φινλανδία – Γερμανία
  • 21:15 Τουρκία – Σερβία

4 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βοσνία – Γεωργία
  • 15:00 Γαλλία – Ισλανδία
  • 18:00 Ισραήλ – Σλοβενία
  • 18:15 Ιταλία – Κύπρος
  • 21:30 Ισπανία – Ελλάδα
  • 21:30 Πολωνία – Βέλγιο

5 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Η φάση των 16

6 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16
7 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16
8 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Η προημιτελική φάση

9 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης
10 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης
11 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Οι ημιτελικοί

12 Σεπτεμβρίου και οι δύο ημιτελικοί

13 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Μικρός και Μεγάλος Τελικός

14 Σεπτεμβρίου

17:00 Μικρός τελικός
21:00 Μεγάλος τελικός

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα