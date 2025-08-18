EuroBasket 2025: Το πρόγραμμα της Ελλάδας

EuroBasket 2025: Το πρόγραμμα της ΕλλάδαςΔιαβάζεται σε 3'
Το αναλυτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025, συμπεριλαμβανομένων και των αναμετρήσεων της Εθνικής Ελλάδας.
- 18 Αυγούστου 2025 10:06
Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), με την Εθνική να ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της διοργάνωσης.
Όπως γράφει το SPORT24, η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία, ενώ όλα τα παιχνίδια των knockout, όπως και ο μεγάλος τελικός της 14ης Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί στην Xiaomi Arena, στη Ρίγα της Λετονίας.
Η φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί από τις 27/8 έως τις 4/9 και η τελική φάση από τις 6/9 έως τις 14/9.
Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται από κάθε όμιλο, ενώ εκείνος της Εθνικής θα διασταυρωθεί με το Group D στη φάση των 16.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroBasket 2025
27 Αυγούστου
- 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία
- 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία
- 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία
- 18:00 Λετονία – Τουρκία
- 20:30 Σουηδία – Φινλανδία
- 21:15 Σερβία – Εσθονία
28 Αυγούστου
- 15:00 Γεωργία – Ισπανία
- 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία
- 18:00 Βέλγιο – Γαλλία
- 18:15 Βοσνία – Κύπρος
- 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
- 21:30 Σλοβενία – Πολωνία
29 Αυγούστου
- 13:30 Γερμανία – Σουηδία
- 14:45 Τουρκία – Τσεχία
- 16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο
- 18:00 Εσθονία – Λετονία
- 20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία
- 21:15 Πορτογαλία – Σερβία
30 Αυγούστου
- 13:30 Λιθουανία – Γερμανία
- 14:45 Τσεχία – Εσθονία
- 15:00 Ισλανδία – Βέλγιο
- 15:00 Ιταλία – Γεωργία
- 16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία
- 18:00 Γαλλία – Σλοβενία
- 18:00 Λετονία – Σερβία
- 18:15 Κύπρος – Ελλάδα
- 20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία
- 21:15 Τουρκία – Πορτογαλία
- 21:30 Ισπανία – Βοσνία
- 21:30 Πολωνία – Ισραήλ
31 Αυγούστου
- 15:00 Γεωργία – Ελλάδα
- 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο
- 18:00 Ισραήλ – Γαλλία
- 18:15 Ισπανία – Κύπρος
- 21:30 Βοσνία – Ιταλία
- 21:30 Πολωνία – Ισλανδία
1 Σεπτεμβρίου
- 13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο
- 14:45 Εσθονία – Τουρκία
- 16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία
- 18:00 Πορτογαλία – Λετονία
- 20:30 Φινλανδία – Λιθουανία
- 21:15 Σερβία – Τσεχία
2 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βέλγιο – Ισραήλ
- 15:00 Ελλάδα – Βοσνία
- 18:00 Ισλανδία – Σλοβενία
- 18:15 Κύπρος – Γεωργία
- 21:30 Γαλλία – Πολωνία
- 21:30 Ιταλία – Ισπανία
3 Σεπτεμβρίου
- 13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία
- 14:45 Εσθονία – Πορτογαλία
- 16:30 Λιθουανία – Σουηδία
- 18:00 Τσεχία – Λετονία
- 20:30 Φινλανδία – Γερμανία
- 21:15 Τουρκία – Σερβία
4 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βοσνία – Γεωργία
- 15:00 Γαλλία – Ισλανδία
- 18:00 Ισραήλ – Σλοβενία
- 18:15 Ιταλία – Κύπρος
- 21:30 Ισπανία – Ελλάδα
- 21:30 Πολωνία – Βέλγιο
5 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης
EuroBasket 2025 – Η φάση των 16
6 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16
7 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16
8 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης
EuroBasket 2025 – Η προημιτελική φάση
9 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης
10 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης
11 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης
EuroBasket 2025 – Οι ημιτελικοί
12 Σεπτεμβρίου και οι δύο ημιτελικοί
13 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης
EuroBasket 2025 – Μικρός και Μεγάλος Τελικός
14 Σεπτεμβρίου
17:00 Μικρός τελικός
21:00 Μεγάλος τελικός