EuroBasket 2025: Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Το αναλυτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025, συμπεριλαμβανομένων και των αναμετρήσεων της Εθνικής Ελλάδας.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), με την Εθνική να ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της διοργάνωσης.

Όπως γράφει το SPORT24, η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Πολωνία και τη Λετονία, ενώ όλα τα παιχνίδια των knockout, όπως και ο μεγάλος τελικός της 14ης Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί στην Xiaomi Arena, στη Ρίγα της Λετονίας.

Η φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί από τις 27/8 έως τις 4/9 και η τελική φάση από τις 6/9 έως τις 14/9.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται από κάθε όμιλο, ενώ εκείνος της Εθνικής θα διασταυρωθεί με το Group D στη φάση των 16.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroBasket 2025

27 Αυγούστου

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία

18:00 Λετονία – Τουρκία

20:30 Σουηδία – Φινλανδία

21:15 Σερβία – Εσθονία

28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία – Ισπανία

15:00 Ισραήλ – Ισλανδία

18:00 Βέλγιο – Γαλλία

18:15 Βοσνία – Κύπρος

21:30 Ελλάδα – Ιταλία

21:30 Σλοβενία – Πολωνία

29 Αυγούστου

13:30 Γερμανία – Σουηδία

14:45 Τουρκία – Τσεχία

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο

18:00 Εσθονία – Λετονία

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία

21:15 Πορτογαλία – Σερβία

30 Αυγούστου

13:30 Λιθουανία – Γερμανία

14:45 Τσεχία – Εσθονία

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο

15:00 Ιταλία – Γεωργία

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία

18:00 Γαλλία – Σλοβενία

18:00 Λετονία – Σερβία

18:15 Κύπρος – Ελλάδα

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία

21:30 Ισπανία – Βοσνία

21:30 Πολωνία – Ισραήλ

31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία – Ελλάδα

15:00 Σλοβενία – Βέλγιο

18:00 Ισραήλ – Γαλλία

18:15 Ισπανία – Κύπρος

21:30 Βοσνία – Ιταλία

21:30 Πολωνία – Ισλανδία

1 Σεπτεμβρίου

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο

14:45 Εσθονία – Τουρκία

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία

18:00 Πορτογαλία – Λετονία

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία

21:15 Σερβία – Τσεχία

2 Σεπτεμβρίου

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ

15:00 Ελλάδα – Βοσνία

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία

18:15 Κύπρος – Γεωργία

21:30 Γαλλία – Πολωνία

21:30 Ιταλία – Ισπανία

3 Σεπτεμβρίου

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία

16:30 Λιθουανία – Σουηδία

18:00 Τσεχία – Λετονία

20:30 Φινλανδία – Γερμανία

21:15 Τουρκία – Σερβία

4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία – Γεωργία

15:00 Γαλλία – Ισλανδία

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία

18:15 Ιταλία – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Ελλάδα

21:30 Πολωνία – Βέλγιο

5 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Η φάση των 16

6 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16

7 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16

8 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Η προημιτελική φάση

9 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης

10 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης

11 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Οι ημιτελικοί

12 Σεπτεμβρίου και οι δύο ημιτελικοί

13 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης

EuroBasket 2025 – Μικρός και Μεγάλος Τελικός

14 Σεπτεμβρίου

17:00 Μικρός τελικός

21:00 Μεγάλος τελικός