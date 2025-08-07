Εθνική Ελλάδας: Ο Ζούγρης υπέστη ήπιου βαθμού κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική

Ο Βαγγέλης Ζούγρης υπέστη ήπιου βαθμού κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική, όπως έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε την Πέμπτη (7/8).

Άτυχος ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης στο πρώτο φιλικό της Εθνικής στην προετοιμασία για το EuroBasket 2025, καθώς τραυματίστηκε στο 16ο λεπτό του αγώνα με το Βέλγιο και αποχώρησε για τον πάγκο της “γαλανόλευκης”.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας σέντερ υπέστη κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική (διάστρεμμα στο δεξί αστράγαλο) και, όπως αναμενόταν, υποβλήθηκε την Πέμπτη (7/8) σε μαγνητική τομογραφία, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Τελικά, οι εξετάσεις του έδειξαν κάκωση ήπιου βαθμού, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ.