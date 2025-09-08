Εθνική Ελλάδας: Πώς προκρίνεται στο Μουντιάλ 2026

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 3-0 από τη Δανία στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Δείτε τον δρόμο της “γαλανόλευκης” και το πώς διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της μέσω της 2ης θέσης.

Η Δανία έκοψε απότομα τη φόρα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Εθνική Ελλάδας έχασε με 3-0 από τους Σκανδιναβούς στο “Γ. Καραϊσκάκης” και σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας έπεσε στην 3η θέση του 3ου ομίλου.

Ωστόσο, όπως γράφει το SPORT24, εφόσον η “γαλανόλευκη” δεν εξασφαλίσει την πρώτη θέση που τη στέλνει απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω της “χρυσοφόρας” 2ης θέσης.

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ.

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ. Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025. Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας