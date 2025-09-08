Ελλάδα – Δανία 0-3: Βαριά ήττα για την Εθνική και η πρωτιά του ομίλου δυσκολεύει

Την ανωτερότητά της έδειξε στο “Γ. Καραϊσκάκης” η Δανία, η οποία νίκησε με 3-0 την Εθνική Ελλάδας και πήρε σαφές προβάδισμα για την πρώτη θέση του ομίλου.

Απότομη προσγείωση για την Εθνική Ελλάδας. Η γαλανόλευκη δεν ήταν καλή απέναντι στη Δανία στο “Γ. Καραϊσκάκης” και μοιραία γνώρισε την ήττα με 3-0 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Έτσι, όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση του ομίλου, βλέποντας τόσο τη Σκωτία όσο και τη Δανία να την προσπερνά ανεβαίνοντας στους 4 βαθμούς.

Οι Σκανδιναβοί άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Ντάμσγκαρντ έπειτα από λάθος του Κουρμπέλη.

Η Δανία κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ, ξανά με σουτ εκτός περιοχής, απο τον Κρίστενσεν στο 63ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τρίτο γκολ, στο 81′ με τον Χόιλουντ, ο οποίος πλάσαρε στην κενή εστία έπειτα από την απομάκρυνση του Μαυροπάνου πάνω στη γραμμή στην προσπάθεια του Ντόργκου.

Πλέον, για την Εθνική μας ακολουθούν δύο εκτός έδρας μάχες στην επόμενη διεθνή διακοπή, τον Οκτώβριο, απέναντι στη Σκωτία (9/10) και τη Δανία (12/10) για την 3η και την 4η αγωνιστική αντίστοιχα.