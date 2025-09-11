Eurobasket 2025: Ασπίδα στον Ντόντσιτς από τους συμπαίκτες του

Οι Άλεν Όμιτς και Κλέμεν Πέρπελιτς ξέσπασαν κατά της διαιτησίας μετά από την ήττα της Σλοβενίας στον νοκ-άουτ προημιτελικό του Eurobasket από την Γερμανία, υποστηρίζοντας πως ο Λούκα Ντόντσιτς δεν είχε την προστασία που “απαιτούσε” το στάτους του στη διοργάνωση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς τα έδωσε όλα κόντρα στη Γερμανία, σκοράροντας 39 πόντους για λογαριασμό της Σλοβενίας, τους περισσότερους που έχει σημειώσει παίκτης σε προημιτελικό EuroBasket. Παρά την εξαιρετική του απόδοση, η ομάδα του ηττήθηκε με 99-91 και αποκλείστηκε από τους ημιτελικούς.

Όπως γράφει το SPORT24, το φινάλε του αγώνα βρήκε τους συμπαίκτες του να στέκονται στο πλευρό του, με τους Άλεν Όμιτς και Κλέμεν Πέρπελιτς να τον αποθεώνουν και ταυτόχρονα να ασκούν δριμεία κριτική στους διαιτητές για την αντιμετώπιση που είχε ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς.

“Ο καλύτερος παίκτης μας στο Eurobasket δεν προστατεύτηκε όπως θα έπρεπε. Του έδωσαν τρία φάουλ στα πρώτα 10-15 λεπτά του αγώνα. Τι είναι αυτό; Είναι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Όλοι έρχονται για να τον δουν.

Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι μπάσκετ και για αυτό χάσαμε. Από τους 99 πόντους έβαλαν τους 40 με βολές, κάντε τα μαθηματικά“, τόνισε μεταξύ άλλων ο σέντερ της Σλοβενίας, Όμιτς, με τον βετεράνο γκαρντ, Πρέπελιτς, να συμπληρώνει από την πλευρά του:

“Αρρώστησα να λέω τα ίδια κάθε καλοκαίρι. Συνέχεια συμβαίνει αυτό, όχι όμως σε εμάς αλλά σε πολλές ομάδες. Γίνεται γελοίο. Για κάποιες ομάδες δεν θέλω να πω αν άξιζαν τη νίκη ή όχι.

Η Γερμανία είναι για μένα η καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση μετά από τον αποκλεισμό της Σερβίας. Τους εύχομαι τα καλύτερα, αλλά ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για το μέλλον.

Είδαν το ματς 9.000 άνθρωποι και πιθανότατα πολλοί στην τηλεόραση. Τίποτα το νέο, συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Όλο ακούμε ότι κάποια πράγματα θα βελτιωθούν στο μπάσκετ και αυτό δεν συμβαίνει, γίνονται χειρότερα τα πράγματα.

Δεν θέλω να μειώσω τη νίκη της Γερμανίας. Είναι απίστευτη ομάδα, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχουν σπουδαία ομάδα και φυσικά αξίζουν να είναι στα ημιτελικά. Εμείς δεν αξίζαμε, ας προχωρήσουμε”.