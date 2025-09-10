EuroBasket 2025: Γερμανία – Σλοβενία 99-91-Οι πρωταθλητές κόσμου στα ημιτελικά

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε συγκινητική προσπάθεια, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 22′, στο τέλος όμως λύγισε από τη Γερμανία (99-91) που προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Αντίπαλος των πρωταθλητών Ευρώπης η Φινλανδία.

Η Σλοβενία ήταν έτοιμη για ακόμα μία υπέρβαση, στο τέλος όμως η κλάση και το βάθος της Γερμανίας έκαναν τη διαφορά.

Η πρωταθλήτρια κόσμου νίκησε με 99-91 το βράδυ της Τετάρτης (10/9) στη Xiaomi Arena της Ρίγα, για να προκριθεί στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και εκεί να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία με φόντο τον τελικό της Κυριακής (12/9 στις 21:00).

Φραντς Βάγκνερ, Ντάνιελ Τάις και Ντένις Σρούντερ, όπως αναφέρει το SPORT 24, ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που είχαν και πάλι κακό ποσοστό στο μακρινό σουτ σε μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης, αλλά έβαλαν μεγάλα τρίποντα σε κρίσιμα σημεία για να πάρουν το μομέντουμ και το αποτέλεσμα.

Ένα δίποντο του Βάγκνερ στο 1.39″, ένα άστοχο τρίποντο του Χρόβατ στην επόμενη φάση και δύο βολές του Μπόνγκα για το 96-89 στο 39′, ήταν οι φάσεις που έκριναν οριστικά τον αγώνα.

Εκπληκτική η προσπάθεια του Λούκα Ντόντσιτς (39 πόντοι, 11/25 σουτ, 12/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 32:49), που έδειξε και πάλι ότι το one-man show ζει και βασιλεύει. Ο μέγκασταρ της Σλοβενίας έπαιξε με τέσσερα φάουλ από το 22′, δεν ήταν πολύ αποτελεσματικός και σίγουρα καθόλοι οικονομικός, κράτησε όμως την ομάδα του στο ματς και κέρδισε το χειροκρότημα.

Στο τέλος οι Σλοβένοι είχαν τεράστιο εκνευρισμό, πολλοί φλέρταραν με τεχνικές ποινές, ανάμεσά τους κι ο Ντόντσιτς, όμως οι διαιτητές είχαν αποφασίσει να κλείσουν το ματς χωρίς περισσότερη ένταση για το καλό όλων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λίστσκα, Καστίγιο, Κοζλόφσκις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 11 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 5 (1), Βάγκνερ 23 (5/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 13/14 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάις 15 (6/8 δίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σρούντερ 20 (5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 8 (1), Ομπστ 10 (3/6 τρίποντα)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 9 (4/4 δίποντα), Νίκολιτς 4 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πρέπελιτς 13 (1/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/2 βολές), Μούριτς 4 (5 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 4, Χρόβατ 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όμιτς 7 (3/3 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (6/9 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 12/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 21/39 δίποντα, 9/30 τρίποντα, 30/37 βολές, 42 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 15 επιθετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 6 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 22/33 δίποντα, 9/39 τρίποντα, 20/25 βολές, 45 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 16 επιθετικά), 18 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 7 λάθη, 31 φάουλ