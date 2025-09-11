EuroBasket 2025: Έγινε πράξη η επιθυμία του Αταμάν με πτήση τσάρτερ για Ρίγα

Μία επιπλέον πτήση τσάρτερ για τους Τούρκους οπαδούς που κατευθύνονται στην Ρίγα για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 με την Ελλάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν το ζήτησε και η γνωστή αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας, η οποία είναι και χορηγός της Εθνικής Ομάδας, το έκανε πράξη. Μία επιπλέον πτήση τσάρτερ θα αναχωρήσει για τη Ρίγα από την Κωνσταντινούπολη το πρωί της Παρασκευής (12/9), μεταφέροντας Τούρκους οπαδούς στην πρωτεύουσα της Λετονίας.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομοσπονδία της Τουρκίας ευχαρίστησε την εταιρεία για την προσθήκη της επιπλέον πτήσης, και ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, μόνο ευχαριστημένος μπορεί να είναι με αυτή την εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει σε Τούρκους δημοσιογράφους μετά την πρόκριση της Τουρκίας στους ημιτελικούς: “Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν έξτρα πτήσεις προς τη Ρίγα για να μας υποστηρίξουν πολλοί οπαδοί μας από την Τουρκία σε αυτόν τον αγώνα. Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό εναντίον της Ελλάδας. Η υποστήριξη των οπαδών είναι πολύ σημαντική”.