EuroBasket 2025: Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην ψηφοφορία για το χρυσό

Ελλάδα και Τουρκία προηγούνται στην ψηφοφορία της FIBA για το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Φινλανδία και Γερμανία συμπλήρωσαν την τετράδα των ημιτελικών στο EuroBasket 2025 μετά τις νίκες τους επί της Γεωργίας και της Σλοβενίας, αντίστοιχα. Έτσι, το σκηνικό για τη ζώνη των μεταλλίων είναι πλέον διαμορφωμένο.

Όπως γράφει το SPORT24, η Ελλάδα και η Τουρκία θα παίξουν στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (12/9 στις 21:00), ενώ Γερμανία και Φινλανδία θα παίξουν στην Riga Arena τέσσερις ώρες νωρίτερα.

Η FIBA, μέσω της σελίδας της για το EuroBasket 2025, ξεκίνησε ψηφοφορία για τους οπαδούς σχετικά με την ομάδα που θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Στις πρώτες ώρες της ψηφοφορίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 44%.

Ακολουθεί η Τουρκία με 34%, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 17% και τους πρωτάρηδες σε ημιτελικά, Φινλανδούς, με 6%.

