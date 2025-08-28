Eurobasket 2025, Γιόκιτς: Η ανεπανάληπτη πάσα του Σέρβου στο παιχνίδι με την Εσθονία

Eurobasket 2025, Γιόκιτς: Η ανεπανάληπτη πάσα του Σέρβου στο παιχνίδι με την ΕσθονίαΔιαβάζεται σε 1'
Mια τρελή πάσα έβγαλε ο Νίκολα Γιόκιτς στο παιχνίδι της Σερβίας με αντίπαλο την Εσθονία.
- 28 Αυγούστου 2025 13:18
Ο Νίκολα Γιόκιτς, έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι έχει μάτια και στην…πλάτη.
Το απέδειξε εκ νέου βγάζοντας, όπως αναφέρει το SPORT 24, μια ευφυέστατη πάσα στον συμπαίκτη του στην Εθνική Σερβίας, Αλέξα Αβράμοβιτς, στο παιχνίδι με αντίπαλο την Εσθονία.
Δυστυχώς για τον Σερβό megastar, η πάσα του δεν χρεώθηκε ως ασίστ στην στατιστική του, αφού ο Αβράμοβιτς αστόχησε στο ελεύθερο τρίποντο που του προσέφερε ο “Τζόκερ”.
Δείτε το βίντεο: