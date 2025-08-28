Eurobasket 2025: Η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη – Πού θα δείτε το ματς με την Ιταλία

Η αντίστροφη μέτρηση στο Eurobasket 2025 για την Εθνική Ελλάδας λαμβάνει τέλος, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει απόψε την Ιταλία. Οι τελευταίες δηλώσεις Σπανούλη – Παπανικολάου.

Στον «στίβο μάχης» του Eurobasket 2025 μπαίνει, το βράδυ της Πέμπτης (28/8), η Ελλάδα.

Η Εθνική αντιμετωπίζει στη Λεμεσό της Κύπρου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ιταλίας για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου, θέλοντας να μπει νικηφόρα στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως, η Ελλάδα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ το οποίο απαρτίζεται από: Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο. Στη φάση των «16» προκρίνονται 4 ομάδες, που θα παίξουν νοκ-άουτ αγώνες μέχρι την πρόκριση κάποιων εξ αυτών στον μεγάλο τελικό.

Αν δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ νικών/ηττών, ενεργοποιούνται τα κριτήρια ισοβαθμίας, με ιεραρχική σειρά:

Αποτέλεσμα στον μεταξύ τους αγώνα. Διαφορά πόντων στους αγώνες του ομίλου. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

Τον αγώνα της Εθνικής (21:30) μπορείτε να παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ NEWS και το Novasports Start.

Σημειωτέον πως, τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους αγώνες της Εθνικής και επιλεγμένες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στη φάση των ομίλων:

28/8 κόντρα στην Ιταλία (21:30)

30/8 κόντρα στην Κύπρο (18:15)

31/8 κόντρα στη Γεωργία (15:00)

2/9 κόντρα στη Βοσνία (15:00)

4/9 κόντρα στην Ισπανία (21:30)

Σπανούλης: Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο EuroBasket 2025 απέναντι στην Ιταλία.

Σε ερώτηση για τον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. «Βλέπω πολλούς να λένε ότι παίζουμε τον τελικό στο πρώτο παιχνίδι. Δεν προσπαθούμε να βάλουμε παραπάνω πίεση. Είναι σημαντικό παιχνίδι, όπως τα υπόλοιπα. Κοιτάζω μέρα τη μέρα. Αύριο είναι το ματς με την Ιταλία, ο Γιάννης θα παίξει, όσο θέλω να παίξει. Τώρα είμαστε στα επίσημα παιχνίδια, δεν υπάρχουν περιορισμοί».

Όταν, δε, ρωτήθηκε για το σουτ απάντησε ως εξής: «Τα παιδιά είναι έτοιμα, έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Κώστας πριν 13 χρόνια ήταν μικρός και δεν έχασε σουτ στο Final Four. Έχουμε πολύ έμπειρα παιδιά, έχουν μεγάλη καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο (σ.σ. γέλια). Για να βάλεις μεγάλα σουτ, πρέπει να παίζεις μεγάλες άμυνες, τότε νιώθεις πιο ζεστός στο παιχνίδι. Για μένα είναι πιο πολύ αυτό και μετά η τακτική».

Παπανικολάου: Θα ντρεπόμουν να χρησιμοποιήσω το άγχος σαν δικαιολογία

Από την πλευρά του, ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε ανοιχτά για την πίεση και το άγχος που κουβαλά η ομάδα λόγω της 16ετούς «ξηρασίας» από τα μετάλλια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν θα τα χρησιμοποιούσε ποτέ ως άλλοθι ή δικαιολογία.

Για τον κόσμο: “Ξέρουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Θέλουμε να παίξουμε και για αυτούς. Όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο”.

Για τον Γιάννη:“Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι εκπληκτικός. Είναι πιο ομιλητικός συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια”.

Για το αν είναι η τελευταία ευκαιρία της γενιάς του για διάκριση: “Το κίνητρο είναι μεγάλο εξ αρχής. Είχα την ευκαιρία να μπω στην Εθνική το 2009. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να γίνει δουλειά μέσα στο παρκέ. Είμαι της άποψης ότι από την Εθνική δεν σε σταματάς, σε σταματάει. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, τα νέα παιδιά να βγουν μπροστά. Αλλά θα προτιμούσα χίλιες φορές αν μου πουν ‘Κωστάρα ευχαριστούμε πολύ, ο χρόνος είναι αμείλικτος’, είναι απολύτως φυσιολογικό. Την Εθνική την υπηρετείς, οπότε αν σε καλέσει πρέπει να είσαι εκεί. Οπότε, μπορεί να είναι και μία τελευταία προσπάθεια”.

Για το αν το άγχος που φορτώνεται στην ομάδα για τα 16 χρόνια χωρίς μετάλλιο είναι λάθος: “Δεν θα με τιμούσε σαν άνθρωπο, σαν άνδρα και σαν αθλητή να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες τέτοιου επιπέδου. Πρέπει να παλεύουμε στο παρκέ και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Το αν επηρεάζει ή όχι δεν μπορώ να το κρίνω. Θα ντρεπόμουν σαν Κώστας να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία ότι για το ότι 16 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε”.

Για τον Σπανούλη: “Γνωρίζοντας τον Βασίλη, γνωρίζω πόσο αποφασισμένος είναι για οτιδήποτε κάνει. Είναι προπονητής μου και πρέπει να τον σέβομαι σαν προπονητή μου”.

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ