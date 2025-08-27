Ο απόλυτος οδηγός για το Eurobasket 2025 – Οι μεταδόσεις και το πρόγραμμα της Εθνικής

Όλα είναι έτοιμα για το 42ο Eurobasket, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη φάση των ομίλων στη Λετονία, τη Φινλανδία, την Κύπρο και την Πολωνία, με την πρώτη να διοργανώνει στη συνέχεια όλη την τελική φάση. Πρεμιέρα σήμερα με 6 αγώνες. Όσα πρέπει να ξέρετε.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Eurobasket 2025 λαμβάνει τέλος, καθώς σήμερα (27/8) ρίχνονται στη μάχη 12 από τις 24 ομάδες που θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Η Εθνική Ελλάδος, ωστόσο, πρέπει να περιμένει μια ημέρα, καθώς θα αντιμετωπίσει τον πρώτο αντίπαλό της, την Ιταλία, την Πέμπτη (28/8).

Φέτος, η διοργάνωση διεξάγεται σε τέσσερις χώρες (Λετονία, Φινλανδία, Πολωνία και Κύπρος), ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί εξ΄ ολοκλήρου στην Xiaomi Arena της Ρίγα, από τη φάση των “16” ως τον τελικό. Πρόκειται για ένα γήπεδο 11.200 θέσεων, με τη Nokia Arena στο Τάμπερε (13.455 θέσεις), το “Σπύρος Κυπριανού” στη Λεμεσό (8.000 θέσεις) και το Spodek στο Κατόβιτσε (11.000 θέσεις) να συμπληρώνουν τα γήπεδα της διοργάνωσης.

Το σύστημα διεξαγωγής

Η κατάταξη των ομάδων ορίζεται από το ρεκόρ νικών/ηττών.

Αν δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ νικών/ηττών, ενεργοποιούνται τα κριτήρια ισοβαθμίας, με ιεραρχική σειρά:

Αποτέλεσμα στον μεταξύ τους αγώνα. Διαφορά πόντων στους αγώνες του ομίλου. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

Συνολικά, οι 24 χώρες έχουν χωριστεί σε 4 ομίλους των 6 ομάδων. Από κάθε γκρουπ, οι πρώτες τέσσερις χώρες θα περάσουν στη φάση των «16», όπου θα παίξουν νοκ-άουτ αγώνες, μέχρι την πρόκριση κάποιων εξ αυτών στον μεγάλο τελικό όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Φέτος, τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους αγώνες της Εθνικής και επιλεγμένες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

EUROKINISSI

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων του Eurobasket 2025

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Τετάρτη 27/8

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4

18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Πέμπτη 28/8

15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4

15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start, ΕΡΤ1

18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4

21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

Παρασκευή 29/8

13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4, ΕΡΤ1

14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4

18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30/8

13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start, ΕΡΤ1

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4

18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4

21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6

21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

Κυριακή 31/8

15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start, ΕΡΤ1

Δευτέρα 1/9

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start, ΕΡΤ1

Τρίτη 2/9

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start, ΕΡΤ NEWS

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος – Γεωργία, Novasports Start, ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start

Τετάρτη 3/9

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Novasports 4

18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4

21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start

Πέμπτη 4/9

15:00 Βοσνία – Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4

EUROKINISSI

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στη φάση των ομίλων:

28/8 κόντρα στην Ιταλία

30/8 κόντρα στην Κύπρο

31/8 κόντρα στη Γεωργία

2/9 κόντρα στην Βοσνία

4/9 κόντρα στην Ισπανία

Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής: