Eurobasket 2025: Η ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας

Αμέσως μετά τη νίκη της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία και την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μάζεψε τους συμπαίκτες του και τους μίλησε στο κέντρο του γηπέδου.

Η Εθνική είχε μόλις επικρατήσει της Λιθουανίας με 87-76 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα φτάνει σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια.

Οι παίκτες της γαλανόλευκης, μετά το τέλος της αναμέτρησης, μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου.

Εκεί, παρά τον ενθουσιασμό για τη νίκη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με αξιοσημείωτη ψυχραιμία είπε στους συμπαίκτες του:

“Δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Άλλο ένα παιχνίδι.”

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζονται ήδη ψυχολογικά για το μεγάλο ραντεβού με την Τουρκία, την Παρασκευή (12/9), με έπαθλο ένα εισιτήριο στον τελικό.