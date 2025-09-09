Eurobasket 2025: Η Εθνική πάτησε τη Λιθουανία και “πέταξε” για τους ημιτελικούς

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Ελλάδας είναι ξανά σε ημιτελικό Eurobasket και διεκδικεί μετάλλιο. Με μια επιβλητική εμφάνιση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη επέβαλε τον νόμο του απέναντι στη Λιθουανία και τώρα περιμένει την Τουρκία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το “βήμα-βήμα” λειτουργεί. Η Εθνική νίκησε τη Λιθουανία (87-76) το βράδυ της Τρίτης (9/9) στη Ρίγα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και πηγαίνει για μια ιστορική μάχη, για το ματς του αιώνα με την Τουρκία με φόντο τον τελικό της Κυριακής (14/9 στις 21:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τεράστιο πρόβλημα με τα φάουλ, αλλά ήταν ξανά προσεκτικός και συνολικά εκπληκτικός (29 πόντοι, 9/14 δίποντα, 11/16 βολές). Ο Βασίλης Τολιόπουλος τα έβαλε όλα κι ο Κώστας Αντετοκούνμπο τα έκοψε όλα. Οι παλιοί, Σλούκας – Παπανικολάου, ακολούθησαν. Ο Βασίλης Σπανούλης καθοδήγησε μαεστρικά από τον πάγκο, δείχνοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους. Και η Ελλάδα συνεχίζει για το όνειρο.

Η Λιθουανία, από την πλευρά της, είχε επτά χιλιάδες θεατές στο πλευρό της, αλλά δεν ήταν έτοιμη για να επαναλάβει εμφάνιση σαν αυτή που έκανε απέναντι στη Λετονία. Και δεν την επανέλαβε επειδή ήξερε ότι υστερούσε σε ποιότητα.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για τη φροντ λάιν της Εθνικής, ήταν όμως και απελπιστικά μόνος. Η δουλειά που έγινε στον Άρνας Βελίτσκα (21 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ απέναντι στη Λετονία) ήταν απίθανη, ο Αζουόλας Τουμπέλις τα έσπασε και η Lietuva του Ρίμας Κουρτινάιτις, που αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους την παραμονή του αγώνα και μετά ζητούσε συγγνώμη, γυρίζει στη βάση της με άδεια χέρια.

Όπως γράφει το SPORT24, επόμενος αντίπαλος η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, του Σέιν Λάρκιν, του Τζέντι Όσμαν και του Άλπερεν Σενγκούν, σε ένα από τα μεγαλύτερα ματς στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Την Παρασκευή (12/9), καθώς ακολουθούν δύο ημέρες ξεκούρασης, δουλειάς και πολλής προετοιμασίας.

FIBA.BASKETBALL

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη και Μήτογλου άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, την ώρα που ο Κουρτινάιτις πήγαινε σε δίδυμο ψηλών τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς δίπλα στον Βαλαντσιούνας.

Το 7-0 των Λιθουανών μετά από δύο λεπτά αγώνα δεν τρόμαξε την Ελλάδα, με τον Γιάννη να βγαίνει μπροστά και με έξι πόντους να μειώνει στο 9-8 στο πέμπτο λεπτό. Το 19-24 της περιόδου ήταν αποτέλεσμα του θεάματος από τους Αντετοκούνμπο (Γιάννης μπροστά – Κώστας πίσω), αλλά και της βοήθειας που έδωσαν ο Τολιόπουλος κι ο Καλαϊτζάκης.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφτασε τα τέσσερα μπλοκ στις αρχές της δεύτερης, ο Σαμοντούροβ έβαλε τρίποντο για το 24-32 στο 13′ και όλα πήγαιναν καλά για την Ελλάδα που έχτισε και διψήφιο προβάδισμα καθώς ο Γιάννης έπαιρνε πραγματικά ποιοτικά λεπτά ξεκούρασης στον πάγκο.

Η αντίδραση των Λιθουανών ήρθε με τον Βαλαντσιούνας οδοστρωτήρα και με ένα επί μέρους 14-4 η ομάδα του Κουρτινάιτις μείωσε στον πόντο (38-39) με τρίποντο του Βελίτσκα στο 19′. Ακολούθησε ένα μικρό 0-5 χάρη στον Γιάννη, για το 38-44 του ημιχρόνου και τα υβριστικά του κοινού προς τους διαιτητές.

Το δεύτερο μέρος άνοιξε με τον Γιάννη να κάνει το τρίτο και τον Μήτογλου το τρίτο και το τέταρτο φάουλ του. Ο Σπανούλης κράτησε τον Αντετοκούνμπο στο ματς, αυτός έγραψε το 41-51 από τη γραμμή των βολών στο 24′, πριν ο Παπανικολάου σκοράρει τρίποντο για το 45-58 στο 28′ και ο Γιάννης κλείσει το δεκάλεπτο με βολές για το 52-64. Οι Λιθουανοί γκρίνιαζαν, ο Βαλντσιούνας είχε πλέον κουραστεί και όλα έδειχναν να πηγαίνουν δεξιά.

Η τέταρτη άρχισε με καλαθάρα του Τολιόπουλου, που βγήκε μπροστά, πήρε προσπάθειες, έγραψε και το 55-71 στο 32′ αφού προηγουμένως οι διαιτητές του “ακύρωσαν” τρίποντο για αμυντικό φάουλ του Νορμάντας μακριά από τη μπάλα. Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα έβγαζε το ένα ελεύθερο σουτ πίσω από το άλλο ήταν μοναδικός, τα τρίποντα κατέληγαν στο σίδερο, όμως ο Γιάννης ήταν ξανά εκεί για να βάλει το γκολ-φάουλ του 60-76 που έκρινε το ματς.

FIBA.BASKETBALL

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο, Κόντε, Βούλιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρατζέβιτσους 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1 (0/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24 (9/14 δίποντα, 6/7 βολές, 15 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/6 σουτ, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 17 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμονούροβ 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 29 (9/14 δίποντα, 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (2/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 5 (1/5 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Λιθουανίας: 18/37 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 16/21 βολές, 35 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/30 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 22/28 βολές, 34 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ