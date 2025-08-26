EuroBasket 2025: Κοντά στο sold-out τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στην Κύπρο

H Εθνική Ελλάδας θα παίζει εντός έδρας στην Κύπρο, με τα εισιτήρια σιγά-σιγά να εξαντλούνται.

Ελάχιστα εισιτήρια απομένουν για τους αγώνες της Εθνικής στον τρίτο όμιλο του EuroBasket 2025, με τους Κύπριους φιλάθλους να ετοιμάζονται για δυναμικό “παρών” στη Λεμεσό.

Λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια της «γαλανόλευκης» οδεύουν σε sold-out.

Αυτή τη στιγμή διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία (σε περιορισμένο αριθμό) και για την αναμέτρηση με τη Γεωργία (31/8, 15:00), μέσα από την πλατφόρμα More. Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες της Εθνικής οδεύουν προς sold-out, ενώ για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στην Ισπανία τα εισιτήρια είχαν εξαφανιστεί ήδη από τον Απρίλιο.

Σημαντική παρουσία στη Λεμεσό θα έχει και η Βοσνία, η οποία αναμένεται να έχει στο πλευρό της περίπου 1.500 φιλάθλους.