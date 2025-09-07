Eurobasket 2025: Ο δρόμος της Εθνικής για το χρυσό

Αυτός είναι ο δρόμος της Ελλάδας και όλες οι πιθανές διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025, μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας.

Οι πρώτοι τέσσερις αγώνες της φάσης των «16» ολοκληρώθηκαν το Σάββατο (6/9) και απομένουν άλλοι τέσσερις για να συμπληρωθεί η οκτάδα του EuroBasket 2025.

Η Εθνική ομάδα δίνει απόψε (7/9, 21:45) τη δική της μάχη απέναντι στο Ισραήλ, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, μετά τον αποκλεισμό της οικοδέσποινας Λετονίας.

Όπως γράφει το SPORT24, την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις αναμετρήσεις: Πολωνία – Βοσνία, Ιταλία – Σλοβενία και Γαλλία – Γεωργία.

Σε περίπτωση που η «γαλανόλευκη» καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ και στη συνέχεια της Λιθουανίας, τότε στα ημιτελικά θα βρει μπροστά της τον νικητή του ζευγαριού Τουρκία – Πολωνία/Βοσνία. Έτσι, οι πιθανές διασταυρώσεις της Ελλάδας μέχρι τον τελικό είναι ξεκάθαρες, με το πλεονέκτημα ότι δεν μπορεί να συναντήσει νωρίτερα μεγάλες δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Σλοβενία και η Ιταλία, που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ταμπλό.

Αξίζει να σημειωθεί πως, αν η Ελλάδα αποκλείσει απόψε το Ισραήλ, θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, έχοντας μία ημέρα λιγότερη για ξεκούραση σε σχέση με την ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Ελλάδα – Ισραήλ (62)

Πολωνία – Βοσνία (64)

Ιταλία – Σλοβενία (66)

Γαλλία – Γεωργία (68)

Προημιτελικοί

W61 Λιθουανία– W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)

W63 Τουρκία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)

W65 Γερμανία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)

W67 Φινλανδία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

W69 Λιθουανία/Ελλάδα/Ισραήλ – W70 Τουρκία/Πολωνία/Βοσνία (73)

W71 Γερμανία/Ιταλία/Σλοβενία – W72 Φινλανδία/Γαλλία/Γεωργία (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ