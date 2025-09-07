Eurobasket 2025: Ο δρόμος της Εθνικής για το χρυσό

Eurobasket 2025: Ο δρόμος της Εθνικής για το χρυσόΔιαβάζεται σε 2'
Αυτός είναι ο δρόμος της Ελλάδας και όλες οι πιθανές διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025, μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας.
- 07 Σεπτεμβρίου 2025 10:51
Οι πρώτοι τέσσερις αγώνες της φάσης των «16» ολοκληρώθηκαν το Σάββατο (6/9) και απομένουν άλλοι τέσσερις για να συμπληρωθεί η οκτάδα του EuroBasket 2025.
Η Εθνική ομάδα δίνει απόψε (7/9, 21:45) τη δική της μάχη απέναντι στο Ισραήλ, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, μετά τον αποκλεισμό της οικοδέσποινας Λετονίας.
Όπως γράφει το SPORT24, την Κυριακή το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις αναμετρήσεις: Πολωνία – Βοσνία, Ιταλία – Σλοβενία και Γαλλία – Γεωργία.
Σε περίπτωση που η «γαλανόλευκη» καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ και στη συνέχεια της Λιθουανίας, τότε στα ημιτελικά θα βρει μπροστά της τον νικητή του ζευγαριού Τουρκία – Πολωνία/Βοσνία. Έτσι, οι πιθανές διασταυρώσεις της Ελλάδας μέχρι τον τελικό είναι ξεκάθαρες, με το πλεονέκτημα ότι δεν μπορεί να συναντήσει νωρίτερα μεγάλες δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Σλοβενία και η Ιταλία, που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ταμπλό.
Αξίζει να σημειωθεί πως, αν η Ελλάδα αποκλείσει απόψε το Ισραήλ, θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, έχοντας μία ημέρα λιγότερη για ξεκούραση σε σχέση με την ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας.
Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16
- Λιθουανία – Λετονία 88-79
- Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
- Τουρκία – Σουηδία 85-79
- Σερβία – Φινλανδία 86-92
- Ελλάδα – Ισραήλ (62)
- Πολωνία – Βοσνία (64)
- Ιταλία – Σλοβενία (66)
- Γαλλία – Γεωργία (68)
Προημιτελικοί
- W61 Λιθουανία– W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)
- W63 Τουρκία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)
- W65 Γερμανία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)
- W67 Φινλανδία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)
Ημιτελικοί
- W69 Λιθουανία/Ελλάδα/Ισραήλ – W70 Τουρκία/Πολωνία/Βοσνία (73)
- W71 Γερμανία/Ιταλία/Σλοβενία – W72 Φινλανδία/Γαλλία/Γεωργία (74)
Αγώνας 3ης θέσης
- L73 – L74
ΤΕΛΙΚΟΣ
- W73 – W74