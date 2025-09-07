Eurobasket 2025: Η ώρα της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ – Πού θα δείτε τον μεγάλο αγώνα

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε για τους “16” του Eurobasket 2025 το Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στη μάχη της φάσης των “16” του Eurobasket 2025 μπαίνει σήμερα, Κυριακή (7/9), η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ, στη Ρίγα της Λετονίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη διεκδικεί μια θέση στους “8” της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει από το βράδυ του Σαββάτου (6/9) η Λιθουανία που επικράτησε της οικοδέσποινας Λετονίας.

Η Εθνική αναμένεται να παραταχθεί πάνοπλη, με παρόντα και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε νιώσει ένα σφύξιμο με αποτέλεσμα να χάσει το ματς απέναντι στην Ισπανία για τους ομίλους.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ και τη NOVA.

Στα υπόλοιπα ματς, η Πολωνία αντιμετωπίζει τη Βοσνία, η Γαλλία τη Γεωργία, ενώ το μεγάλο ντέρμπι είναι αυτό της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς απέναντι στην Ιταλία.

Σημειώνεται πως, στους “8” βρίσκονται ήδη από χθες η Τουρκία, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Φινλανδία.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (7/9)

12:00 Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start

15:15 Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start και ΕΡΤ1

18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start και ΕΡΤ1

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (6/9)

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Οι διασταυρώσεις στα νοκ-άουτ

Ελλάδα – Ισραήλ (62)

Πολωνία – Βοσνία (64)

Ιταλία – Σλοβενία (66)

Γαλλία – Γεωργία (68)

Προημιτελικοί

W61 Λιθουανία– W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)

W63 Τουρκία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)

W65 Γερμανία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)

W67 Σερβία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

W69 Λιθουανία/Ελλάδα/Ισραήλ – W70 Τουρκία/Πολωνία/Βοσνία (73)

W71 Γερμανία/Ιταλία/Σλοβενία – W72 Φινλανδία/Γαλλία/Γεωργία (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74

Σπανούλης: “Πρέπει να έχουμε πίστη ο ένας στον άλλο και να λειτουργήσουμε ως ομάδα”

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα για τη φάση των “16”, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η γαλανόλευκη για να πάρει την πρόκριση, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τα περί γενοκτονίας στην Παλαιστίνη επισημαίνοντας πως «όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ».

Κόουτς, τα σημερινά παιχνίδια μεταξύ πρώτων και τέταρτων, η Γερμανία και η Τουρκία, εξελίχθηκαν πάρα πολύ δύσκολα γι αυτούς. Είναι ένα έξτρα καμπανάκι; Το σχολίασαν τα παιδιά ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί;

“Εμείς δεν περιμέναμε τα παιχνίδια. Σίγουρα τα παιχνίδια μας το έδειξαν, αλλά δεν το περιμέναμε. Όλα τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ και ξέρουμε ότι στα νοκ άουτ παιχνίδια όλα γίνονται.

Λίγο να βάλει μια ομάδα, λίγα σουτ, λίγο εσύ να μη βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Οπότε μας έδειξαν και τα σημερινά παιχνίδια ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και πρέπει να κουραστείς, να ιδρώσεις και να παλέψεις για να προχωρήσεις”.

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει ο επόμενος αντίπαλός μας, το Ισραήλ; Είναι μια ομάδα που παίζει λίγο διαφορετικό μπάσκετ από αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει έως τώρα.

“Το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον στην Ευρώπη όλοι παίζουν γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει πολύ γρήγορα ένα παιχνίδι. Παίζει πολύ ελεύθερο παιχνίδι. Προσπαθούν με διάφορες άμυνες να αλλάξουν το ρυθμό, με ζώνες. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή, την ξέρουμε και τη Μακάμπι τόσα χρόνια που παίζει αυτές τις άμυνες.

Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι τώρα περνάμε σε νοκ-άουτ παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά για να αντεπεξέλθουμε”.

Το Ισραήλ στηρίζεται γύρω από τον Ντένι Άβντια κυρίως. Είναι αυτός το κλειδί ώστε να γίνει πιο απλό το παιχνίδι της Εθνικής;

“Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις και στο ΝΒΑ τον τελευταίο χρόνο με τους Πόρτλαντ και εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις.

Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ. Αθλητικός, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει. Είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε όπως και αυτόν, όπως και όλους τους υπόλοιπους παίκτες”.

Μετά τα νοκ άουτ παιχνίδια που έχεις παίξει και έχεις ξεκινήσει να παίζεις σαν προπονητής πια, για πες μας αν διάλεγες ένα πράγμα που πρέπει να κάνει καλά μία ομάδα για να επιβιώσει σε νοκ-άουτ παιχνίδι, ποιο θα ήταν αυτό; Δηλαδή η βασική συμβουλή που θα έδινε; στους παίκτες;

“Το πιο σημαντικό για μένα είναι εξωμπασκετικό και όχι μέσα στο γήπεδο. Είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον, αυτοπεποίθηση, πίστη ο ένας τον άλλον και πραγματικά να λειτουργήσουμε ως ομάδα μέσα στο γήπεδο.

Ανεξαιρέτως πως θα πάει το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί. Αλλά να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση”.

Το ματς έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση λόγω της κατάστασης στην Παλαιστίνη. Εδώ κάποιοι παίκτες επιφανείς όπως ο Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκαν με τον τρόπο τους. Στην Ελλάδα ο πρώην αρχηγός σου, ο Μιχάλης Κακιούζης, είπε και αυτός κάποια πράγματα. Υπάρχει σκέψη με κάποιον τρόπο συμβολικό να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας;

“Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα και όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ”.