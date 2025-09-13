EuroBasket 2025: Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί μετά την πρόκριση

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Εργκίν Αταμάν, προκειμένου να τον συγχαρεί για την πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό του EuroBasket 2025.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχάρη τηλεφωνικά τον προπονητή της εθνικής μπάσκετ, Εργκίν Αταμάν, για την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το SPORT24, η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας, με τον διάλογο να είναι σύντομος και σε θετικό κλίμα.

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στον τελικό, διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο.