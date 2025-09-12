Ελλάδα-Τουρκία 68-94: Η Εθνική έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της στο τουρνουά, αλλά πάει για το χάλκινο

Η Εθνική έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της στο EuroBasket 2025 στον ημιτελικό με την Τουρκία, ηττήθηκε με 68-94 και πηγαίνει στον μικρό τελικό για να διεκδικήσει με τη Φινλανδία το χάλκινο μετάλλιο.

Το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του EuroBasket 2025 έσβησε το βράδυ της Παρασκευής (12/9) για την Εθνική.

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 68-94 από την Τουρκία στην Arena Riga, σε ένα εφιαλτικό σαραντάλεπτο που εξελίχθηκε σε μαρτύριο. Αντίπαλος στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9 στις 17:00) θα είναι η Φινλανδία, που νωρίτερα έχασε από τη Γερμανία (98-86).

Oπως αναφέρει το Sport24.gr o Ερτζάν Οσμάνι έκανε τεράστια ζημιά με το σκοράρισμά του (28 πόντοι, 5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), ο Τζέντι Όσμαν -αμφίβολος μέχρι και λίγη ώρα πριν από το ματς- δεν είχε αντίπαλο στο ανοιχτό γήπεδο κι ο Άλπερεν Σενγκούν γέμισε τη στατιστική του (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ) δημιουργώντας τεράστια ρήγματα στην άμυνα της Εθνικής.

Ο Εργκίν Αταμάν διάβασε άριστα τον αγώνα, περιόρισε σε τεράστιο βαθμό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (12 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ 29:36) και απόλαυσε μία εξαιρετική παράσταση από την ομάδα του. Η Τουρκία προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό (είχε ηττηθεί το 2001 από τη Γιουγκοσλαβία) και πηγαίνει για να πάρει το τρόπαιο με τελευταίο εμπόδιο την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία (14/9 στις 21:00).

Σλούκας, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης είχαν καλά διαστήματα, συνολικά όμως η διαφορά στα λάθη στο πρώτο μέρος ήταν τεράστια (12-2) και έπαιξε ρόλο για να κλειδώσουν οι Τούρκοι το αποτέλεσμα από νωρίς. Οι 22 κατοχές που σπατάλησε η Ελλάδα, συνιστούν αρνητικό ρεκόρ σε ημιτελικό τα τελευταία 30 χρόνια.

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, με Λάρκιν, Χάζερ, Όσμαν, Οσμάνι, Σενγκούν ο Αταμάν. Η Εθνική δεν μπήκε καλά στον αγώνα, ο Οσμάνι έβαλε 14 πόντους στην περίοδο (!), η Τουρκία είχε συνεχώς ένα μικρό προβάδισμα, πριν ο Όσμαν σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 12-24 στο ένατο λεπτό. Λάθη και κακές επιστροφές πλήγωσαν την Ελλάδα, την ώρα που οι Τούρκοι έπαιρναν ό,τι τους δίναμε.

Στις αρχές της δεύτερης η διαφορά έπεσε στους έξι (20-26), με τον Γιάννη στον πάγκο, όμως τα λάθη συνεχίζονταν. Ο Κορκμάζ έβαλε γκολ-φάουλ για το 24-38 στο 16′, ο Σενγκούν κάρφωσε κι ο Όσμαν έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το 24-43 στο 17′, σημείο στο οποίο όλα έδειχναν να χάνονται μπροστά στα μάτια μας. Το 31-49 του ημιχρόνου δεν είχε κρίνει το ματς, όμως το 2-17 στο σκοράρισμα από τα λάθη του αντιπάλου ήταν ακραίο.

Ο Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο μέρος με τον Θανάση στο τέσσερα, όμως οι Τούρκοι πήγαν και στο +23 (34-57 στο 23′) και στο +24 (38-62 στο 24′) με τρίποντο του Λάρκιν και στο +26 (46-72) προς τα τέλη της τρίτης περιόδου. Ο Γιάννης βγήκε στο 27′, γύρισε για μια τελευταία προσπάθεια στις αρχές της τέταρτης, όμως οι Τούρκοι ήταν πολύ σοβαροί, δεν απειλήθηκαν, δεν έδωσαν δικαιώματα και πήραν με άνεση την πρόκριση στον τελικό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γ. Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν