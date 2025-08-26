EuroBasket 2025: Ο ρόλος του Σαρπ Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας

Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για τον ρόλο του γιου του στην Εθνική Τουρκίας και έδωσε την απάντησή του.

Η Τουρκία ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, ξεκινώντας στην πρεμιέρα απέναντι στη διοργανώτρια Λετονία στη Ρίγα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Εργκίν Αταμάν, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ετοιμότητα της ομάδας του, ωστόσο αιφνιδίασε με μια ιδιαίτερη αποκάλυψη: στην αποστολή συμμετέχει ενεργά και ο 15χρονος γιος του, Σαρπ.

“Φυσικά δεν είναι επίσημα μέλος του τεχνικού τιμ γιατί είναι μόλις 15 ετών. Όμως συμμετείχε σε όλη την προετοιμασία, κάνει scouting, βοηθάει την ομάδα. Ξέρει πολύ καλά το μπάσκετ. Βοηθάει εμένα, βοηθάει τους παίκτες. Είναι μέρος της ομάδας Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εθελοντής assistant coach” είπε χαρακτηριστικά.