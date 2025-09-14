Αθλητικά Εθνική Μπάσκετ

EuroBasket 2025: Ο χορός των Ελλήνων διεθνών στο παρκέ για την κατάκτηση του χάλκινου

Διαβάζεται σε 1'
EuroBasket 2025: Ο χορός των Ελλήνων διεθνών στο παρκέ για την κατάκτηση του χάλκινου
Caption

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του EuroBasket 2025 και χόρεψαν όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου.

Η Εθνική κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Η γαλανόλευκη νίκησε τη Φινλανδία στον μικρό τελικό με 92-89 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο EuroBasket 2025.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, χορεύοντας όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου.

Σχετικό Άρθρο
Αθλητικά

EuroBasket 2025, Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Η ομαδάρα όλης της Ελλάδας πήρε το χάλκινο μετάλλιο

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα