EuroBasket 2025, Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Η ομαδάρα όλης της Ελλάδας πήρε το χάλκινο μετάλλιο

Ο Γιάννης κι ο Τάιλερ, ο Βασίλης κι ο Ντίνος, οι “παλιοί” Κώστας και Κώστας, ο Πάνος, ο Άλεξ και τα άλλα παιδιά της Εθνικής, νίκησαν τη Φινλανδία (92-89) στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 και κατέκτησαν το χάλκινο, το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας μετά από 16 χρόνια.

Δεκαέξι χρόνια, ήταν πολλά. Και η λαχτάρα της φετινής ομάδας να σπάσει την κατάρα, απόδείχθηκε ορμή που η Φινλανδία δεν μπόρεσε να σταματήσει.

Η Ελλάδα νίκησε με 92-89 στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο σε μία διοργάνωση την οποία ξεκίνησε στη Λεμεσό και ολοκλήρωσε στη Ρίγα.

Όπως γράφει το Sport24, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γεμίζει ξανά τη στατιστική του και να βάζει τις βολές για το τελικό αποτέλεσμα όταν λύγιζαν και τα σίδερα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει κατά ριπάς από την περιφέρεια, με τον Ντίνο Μήτογλου να δίνει τεράστια ώθηση στα τέλη της τρίτης και τις αρχές της τέταρτης περιόδου και με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει και πάλι σπουδαία δουλειά, η Εθνική είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ενώ στο τέλος πιέστηκε αφόρητα, βρήκε τρόπο για να πάρει το αποτέλεσμα.

FIBA.BASKETBALL

Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε απερίγραπτη δουλειά στην άμυνα, κυρίως στον “πολύ” Λάουρι Μάρκανεν, ο Κώστας Σλούκας στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την εθνική ομάδα καθοδήγησε άριστα και στο τέλος της βραδιάς ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο πιο περήφανος προπονητής στον κόσμο.

Η Φινλανδία, από την πλευρά της, είδε τον Μάρκανεν να βρίσκει σίδερο ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα όλα να γίνουν πιο δύσκολα και για τους γύρω του, μέχρι το φινάλε που έγινε θρίλερ για γερά νεύρα. Και πάλι, όμως, η τέταρτη θέση συνιστά μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Λάσι Τουόβι, η οποία έχει νιάτα, έχει τον 21χρονο Λιτλ στον άσο και τον 18χρονο Μούρινεν στο τέσσερα για να ψάξει το μετάλλιο σε επόμενες διοργανώσεις.

FIBA.BASKETBALL

Ο αγώνας

Με Κατσίβελη, Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη άνοιξε το ματς ο Σπανούλης, που έστειλε τον “Παπ” στον Μάρκανεν και είδε τον Αντετοκούνμπο να έχει ασίστ στο τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 3-0 στο τρίτο λεπτό. Η Εθνική είναι δυναμισμό και σκληράδα, o Ντόρσεϊ έκανε πράγματα και θαύματα στην εκτέλεση από την περιφέρεια και ενώ σπαταλήθηκαν ευκαιρίες (άστοχο λέι-απ Κατσίβελη, άστοχες βολές Καλαϊτζάκη), το 20-11 στο 8′ ήταν ευχάριστο.

Η Ελλάδα άνοιξε το δεύτερο δεκάλεπτο στο +9 (24-15), όμως η είσοδος του Μούρινεν άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ο 18χρονος έκανε εκπληκτικά καρφώματα, κέρδισε φάουλ κι αντιαθλητικό, πριν ο Ενκαμουά μειώσει στο 27-26, όμως η Εθνική απάντησε με σερί 9-0 και με τους Κώστα – Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνουν επική δουλειά σε άμυνα κι επίθεση αντίστοιχα, η ομάδα πήγε στο +11 (45-34) πριν ο Τολιόπουλος γράψει με γκολ-φάουλ το 48-34 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του β’ μέρους η Εθνική είχε την ίδια ορμή. Κράτησε τη Φινλανδία στην ίδια απόσταση, με τον Τολιόπουλο να βάζει τεράστιο σουτ για το 59-49 που έκοψε τη φόρα των αντιπάλων μας στο 27′. Άλλο ένα τέτοιο έβαλε ο Μήτογλου για το 69-56 στα τελειώματα της τρίτης περιόδου, σε ένα σημείο που ο Γιάννης ένιωθε ανίκητος, αλλά είχε ματώσει στο χέρι και είχε αναγκαστεί να πάει στον πάγκο για τις πρώτες βοήθειες.

Η τέταρτη άνοιξε με τους Φινλανδούς έτοιμους για την τελευταία προσπάθεια, με τρίποντο του Μήτογλου για το 73-59, με τρίποντο του Τολιόπουλου για το 76-63, με καλαθάρα του Γιάννη για το +15 και με τριποντάρα του Ντόρσεϊ για το 81-64 στα 4:31 πριν από το φινάλε. Κι ενώ όλα έδεχναν με το μέρος μας, η Φινλανδία απάντησε με επί μέρους 5-18 για να μειώσει στους τέσσερις με τρίποντο του Ενκαμουά στα 54.9″.

Ο Γιάννης απάντησε με γκολ-φάουλ για το 89-83 στα 50.4″, ο Μάρκανεν απάντησε με τρίποντο για το 89-86, η Εθνική σπατάλησε κατοχή προσπαθώντας να φάει χρόνο και στα 20.3″ ο Λιτλ έβαλε βολές για το 89-87. Ακολούθησε 1/2 από τον Σλούκα για το 90-87, πριν ο Παπανικολάου χρεωθεί με φάουλ σε τρίποντο του Βάλτνονεν στα 5.7″. Ο Φινλανδός είχε 2/3, αστόχησε στην τρίτη, ο Γιάντουνεν αστόχησε σε φόλοου κι ο Γιάννης πήρε το ριμπάουντ και τις βολές στα 4″. Και τις έβαλε.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Κόντε, Ανάγια

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89