EuroBasket 2025: Οι διαιτητές για το νοκ άουτ ματς της Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ

EuroBasket 2025: Οι διαιτητές για το νοκ άουτ ματς της Ελλάδας κόντρα στο ΙσραήλΔιαβάζεται σε 1'
Η FIBA γνωστοποίησε ποια θα είναι η διαιτητική τριάδα στο νοκ άουτ ματς της Ελλάδας με το Ισραήλ για το EuroBasket 2025.
- 07 Σεπτεμβρίου 2025 13:42
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ στις 21:45, στη Ρίγα, στο πρώτο της νοκ άουτ ματς για το EuroBasket 2025, με στόχο ασφαλώς την πρόκριση στα προημιτελικά.
Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η FIBA έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα. Αυτή θα τη συνθέσουν ο Γάλλος Γιοάν Ροσό, ο Ιάπωνας Τακάκι Κάτο και ο Ισπανός Λουίς Καστίγιο.
Υπενθυμίζεται πως, αν η Ελλάδα προκριθεί, θα αγωνιστεί την Τρίτη με αντίπαλο τη Λιθουανία.