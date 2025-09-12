EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του ημιτελικού Ελλάδας – Τουρκίας

Αυτή η διαιτητική τριάδα θα σφυρίξει τον αγώνα Ελλάδα – Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική Ελλάδας, η οποία το βράδυ της Παρασκευής (12/9 στις 21:00) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αποστολή της ομάδας, ενώ ο Εργκίν Αταμάν θα αναμένει μέχρι τελευταία στιγμή για την παρουσία του Τζέντι Όσμαν στη 12άδα.

Ο νικητής θα περάσει στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9 στις 21:00) και ο ηττημένος θα πρέπει να παλέψει για την τρίτη θέση, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Λίγη ώρα πριν τον μεγάλο αγώνα, η FIBA έκανε γνωστή την διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει απόψε.

Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι Ματ Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) και Χόρχε Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο).