EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος της Εθνικής Ελλάδας ως τον τελικό

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος της Εθνικής Ελλάδας ως τον τελικόΔιαβάζεται σε 2'
Η μεγάλη ώρα των προημιτελικών του EuroBasket 2025 έφτασε και η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στην μάχη.
- 09 Σεπτεμβρίου 2025 10:33
Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε! Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει απόψε (9/9, 21:00 – Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center SPORT24) στη μάχη που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της.
Όπως γράφει το SPORT24, με νίκη απέναντι στη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, η «επίσημη αγαπημένη» θα επιστρέψει για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στα ημιτελικά του EuroBasket.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Riga Arena της Λετονίας και είναι το δεύτερο ζευγάρι της βραδιάς, μετά τον προημιτελικό Τουρκία–Πολωνία (17:00).
Το παζλ των «4» θα συμπληρωθεί την Τετάρτη (10/9), όταν Φινλανδία–Γεωργία και Γερμανία–Σλοβενία συγκρουστούν για το δικό τους εισιτήριο στα ημιτελικά.
Το πανόραμα των νοκάουτ του EuroBasket 2025 και ο δρόμος ως τον τελικό
Τα αποτελέσματα στη φάση των “16”
- Λιθουανία – Λετονία 88-79
- Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
- Τουρκία – Σουηδία 85-79
- Σερβία – Φινλανδία 86-92
- Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
- Πολωνία – Βοσνία 80-72
- Ιταλία – Σλοβενία 77-84
- Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί
- Λιθουανία– Ελλάδα (69)
- Τουρκία – Πολωνία (70)
- Γερμανία – Σλοβενία (71)
- Φινλανδία – Γεωργία (72)
Ημιτελικοί
- Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία(73)
- Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία (74)
Αγώνας 3ης θέσης
- L73 – L74
ΤΕΛΙΚΟΣ
- W73 – W74