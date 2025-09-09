EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος της Εθνικής Ελλάδας ως τον τελικό

Η μεγάλη ώρα των προημιτελικών του EuroBasket 2025 έφτασε και η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στην μάχη.

Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε! Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει απόψε (9/9, 21:00 – Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center SPORT24) στη μάχη που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της.

Όπως γράφει το SPORT24, με νίκη απέναντι στη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, η «επίσημη αγαπημένη» θα επιστρέψει για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στα ημιτελικά του EuroBasket.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Riga Arena της Λετονίας και είναι το δεύτερο ζευγάρι της βραδιάς, μετά τον προημιτελικό Τουρκία–Πολωνία (17:00).

Το παζλ των «4» θα συμπληρωθεί την Τετάρτη (10/9), όταν Φινλανδία–Γεωργία και Γερμανία–Σλοβενία συγκρουστούν για το δικό τους εισιτήριο στα ημιτελικά.

Το πανόραμα των νοκάουτ του EuroBasket 2025 και ο δρόμος ως τον τελικό

Τα αποτελέσματα στη φάση των “16”

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία– Ελλάδα (69)

Τουρκία – Πολωνία (70)

Γερμανία – Σλοβενία (71)

Φινλανδία – Γεωργία (72)

Ημιτελικοί

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία(73)

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ