Eurobasket 2025: Η Εθνική στον πιο κρίσιμο αγώνα της 15ετίας – Πού θα δείτε το ματς με τη Λιθουανία

Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική Ελλάδας έφτασε. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει τη Λιθουανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα.

Στη μάχη της φάσης των “8” του Eurobasket 2025 μπαίνει σήμερα, Τρίτη (9/9), η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζοντας τη Λιθουανία, στη Ρίγα της Λετονίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδικεί μια θέση στους “4” της διοργάνωσης, μπαίνοντας έτσι στη ζώνη των μεταλλίων. Υπενθυμίζεται πως, η τελευταία φορά που η Εθνική έφυγε από μια μεγάλη διοργάνωση με… γεμάτα χέρια ήταν πριν 16 χρόνια. Τότε, στο Εurobasket του 2009 της Πολωνίας, η γαλανόλευκη αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία, για να κερδίσει στον μικρό τελικό την Σλοβενία και να πάρει την τρίτη θέση.

Δεν θα ήταν, επομένως, καθόλου υπερβολή να χαρακτηρίσει κάποιος το αποψινό παιχνίδι -απέναντι σε μία παραδοσιακή δύναμη του παγκοσμίου μπάσκετ- το πιο σημαντικό (μέχρι το επόμενο) των τελευταίων ετών. Κι αυτό γιατί, αν προκριθεί η Ελλάδα, θα έχει διπλή ευκαιρία για ένα μετάλλιο απέναντι σε ομάδες αν όχι ισάξιές της, σίγουρα όχι φόβητρα, ιδίως από τη στιγμή που έχουν μείνει εκτός διοργάνωσης Σερβία και Γαλλία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ και τη NOVA.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Τουρκία αντιμετωπίζει την Πολωνία και ο νικητής θα περιμένει την ομάδα που θα επικρατήσει στον αγώνα Λιθουανία – Ελλάδα.

EuroBasket 2025: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρκία – Πολωνία (Novasports Start)

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα (Novasports Start, ΕΡΤ1)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία (Novasports Start, ΕΡΤ1)

21:00 Γερμανία – Σλοβενία (Novasports Start)

Ημιτελικοί

Λιθουανία/Ελλάδα – Τουρκία/Πολωνία (73)

Γερμανία/Σλοβενία – Φινλανδία/Γεωργία (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74

EUROKINISSI

Σπανούλης για τα 16 χρόνια χωρίς ημιτελικό: “Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει, εγώ κοιτάζω το τώρα”

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα για τη φάση των “8”, ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την κουβέντα για τα 16 χρόνια της γαλανόλευκης χωρίς παρουσία σε ημιτελικό και εξήγησε το σκεπτικό του, λέγοντας πως κοιτάζει μόνο το τώρα. Τόνισε, δε, πως η ομάδα είναι έτοιμη, ήρεμη και συνειδητοποιημένη για να εκτελέσει το πλάνο της.

“Είναι ακόμη ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας”.

Για τα 16 χρόνια που έχει να βρεθεί η Εθνική ομάδα σε ημιτελικό: “Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία”.

Για την ικανότητα της Εθνικής ομάδας απέναντι σε διαφορετικές άμυνες: “Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Να αντεπεξέρχεσαι σε κάθε είδους μέρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Και χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας που δεν είχαμε δείξει ως τώρα, γιατί στην πρώτη φάση σουτάραμε καλά. Το ίδιο είχαμε κάνει και στο φιλικό με το Μαυροβούνιο, που είχαμε 5/35 τρίποντα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Αυτό βρήκαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά”.

Για τη μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης και προετοιμασίας που έχει η Λιθουανία: “Δύσκολο δεν είναι, όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτά τα παιχνίδια. Γι’ αυτό προετοιμαζόμασταν. Είναι πνευματικό το θέμα, η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση”.

Για τα καλά ποσοστά στα τρίποντα: “Είχαμε καλό spacing, είχαμε αλτρουισμό, θα το κάναμε και χθες με το Ισραήλ, αλλά είχαμε διαφορετικά σουτ σε σχέση με την πρώτη φάση. Στην Κύπρο οι αντίπαλοι έκαναν παγίδες στον Γιάννη, χθες το Ισραήλ δεν το έκανε. Όταν το σουτ είναι από μέσα προς τα έξω ή με έξτρα πάσα, είναι πολύ καλό. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν οι αντίπαλοι. Αν μας δίνουν το ένας με έναν με τον Γιάννη, θα πάμε στο low post. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά είναι έτοιμα να σουτάρουν ή να πασάρουν την μπάλα”.

Για τους χαμένους αιφνιδιασμούς χθες: “Πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που παίζουμε δεν υπάρχει. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Κι έχουμε καλό spacing. Παίζει πικ εν ρολ ο Σλούκας και έχουμε το ίδιο, γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, καλούς δημιουργούς, καλούς off ball παίκτες. Το να σου γλιστρήσει η μπάλα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ρίξω ευθύνη σε κάποιον γι’ αυτόν. Με νοιάζουν άλλα πράγματα περισσότερο”.

Για τη Λιθουανία: “Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ physical, τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω πως θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι”.