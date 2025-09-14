EuroBasket 2025 – Παπανικολάου: “Αν καλεστώ ξανά θα υπηρετήσω με τιμή την Εθνική”

Ο Κώστας Παπανικολάου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά με αυτό που είπε στην αρχή του καλοκαιριού.

Ο Κώστας Παπανικολάου ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την σχέση του με την “Επίσημη Αγαπημένη”.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το SPORT24, ο αρχηγός της Εθνικής ανέφερε: “Το κρατάω το μετάλλιο να μην μου το ματιάσετε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό που είχα πει στην αρχή του καλοκαιριού. Η Εθνική Ομάδα είναι τιμή, και εξακολουθεί να είναι τιμή. Αν στο επόμενο παράθυρο καλεστώ, θα είμαι εκεί με χαρά και με τιμή να υπηρετήσω την Εθνική Ομάδα. Αν αυτή ήταν η τελευταία μου συμμετοχή γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση και να έρθουν νέα παιδιά, κάτι για το οποίο είμαι υπέρ, τότε τελειώνει με έναν μαγικό τρόπο”.