EuroBasket 2025: Πού θα δείτε Λετονία – Τουρκία, την πρεμιέρα της Σερβίας και τα υπόλοιπα παιχνίδια

EuroBasket 2025: Πού θα δείτε Λετονία – Τουρκία, την πρεμιέρα της Σερβίας και τα υπόλοιπα παιχνίδιαΔιαβάζεται σε 2'
Το EuroBasket 2025 κάνει τζάμπολ με έξι αναμετρήσεις. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.
- 27 Αυγούστου 2025 11:37
Το EuroBasket 2025 κάνει πρεμιέρα, με δώδεκα ομάδες να μπαίνουν στη μάχη.
Το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης γίνεται στις 13:30 στο Τάμπερε, με το παιχνίδι Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία.
Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της διοργανώτριας Λετονίας με την Τουρκία στη Ρίγα, ενώ δύο από τα μεγάλα φαβορί ρίχνονται επίσης στη δράση: η Σερβία αντιμετωπίζει την Εσθονία και η Γερμανία το Μαυροβούνιο.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
- 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία (Novasports 4, Match Center από το SPORT24)
- 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία (Novasports Start, Match Center από το SPORT24)
- 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία (Novasports 4, Match Center από το SPORT24)
- 18:00 Λετονία – Τουρκία (Novasports Start, Match Center από το SPORT24)
- 20:30 Σουηδία – Φινλανδία (Novasports 4, Match Center από το SPORT24)
- 21:15 Σερβία – Εσθονία (Novasports Start, Match Center από το SPORT24)
Οι όμιλοι του EuroBasket 2025
Group A (Ρίγα – Λετονία)
- Σερβία
- Λετονία
- Τσεχία
- Τουρκία
- Εσθονία
- Πορτογαλία
Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)
- Γερμανία
- Λιθουανία
- Μαυροβούνιο
- Φινλανδία
- Μεγάλη Βρετανία
- Σουηδία
Group C (Λεμεσός – Κύπρος)
- Ισπανία
- Ελλάδα
- Ιταλία
- Γεωργία
- Βοσνία
- Κύπρος
Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)
- Γαλλία
- Σλοβενία
- Πολωνία
- Ισραήλ
- Βέλγιο
- Ισλανδία