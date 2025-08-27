EuroBasket 2025: Πού θα δείτε Λετονία – Τουρκία, την πρεμιέρα της Σερβίας και τα υπόλοιπα παιχνίδια

Το EuroBasket 2025 κάνει τζάμπολ με έξι αναμετρήσεις. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.

Το EuroBasket 2025 κάνει πρεμιέρα, με δώδεκα ομάδες να μπαίνουν στη μάχη.

Το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης γίνεται στις 13:30 στο Τάμπερε, με το παιχνίδι Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της διοργανώτριας Λετονίας με την Τουρκία στη Ρίγα, ενώ δύο από τα μεγάλα φαβορί ρίχνονται επίσης στη δράση: η Σερβία αντιμετωπίζει την Εσθονία και η Γερμανία το Μαυροβούνιο.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία (Novasports 4, Match Center από το SPORT24)

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία (Novasports Start, Match Center από το SPORT24)

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία (Novasports 4, Match Center από το SPORT24)

18:00 Λετονία – Τουρκία (Novasports Start, Match Center από το SPORT24)

20:30 Σουηδία – Φινλανδία (Novasports 4, Match Center από το SPORT24)

21:15 Σερβία – Εσθονία (Novasports Start, Match Center από το SPORT24)

Οι όμιλοι του EuroBasket 2025

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Group C (Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)