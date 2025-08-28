EuroBasket 2025: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής απέναντι στην Ιταλία

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρώτη της μάχη για το EuroBasket 2025. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Η Εθνική Ανδρών κάνει πρεμιέρα στο EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία στη Λεμεσό (28/8, 21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start, Match Center από το SPORT24).

Το πρώτο παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του τρίτου ομίλου, όπου τόσο η Ελλάδα όσο και η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στοχεύουν σε υψηλή θέση. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Ισπανία, η Γεωργία, η Βοσνία και η διοργανώτρια Κύπρος, γεγονός που προμηνύει έντονο ανταγωνισμό από την αρχή.

Η δωδεκάδα της Ελλάδας: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο.

Η δωδεκάδα της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου, Ματέο Σπανιόλο, Αλεσάντρο Παγιόλα, Ντάριους Τόμπσον, Σαλιού Νιάνγκ, Ντανίλο Γκαλινάρι, Νικολό Μέλι, Σιμόνε Φοντέκιο, Τζαμπάολο Ρίτσι, Γκαμπριέλε Πρόσιντα, Νίκολα Άκελε, Μόμο Ντιούφ

Το σημερινό πρόγραμμα