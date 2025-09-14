EuroBasket 2025: Το 33ο μετάλλιο στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας

Η Εθνική κατέκτησε το 33ο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ στον μικρό τελικό με αντίπαλο τη Φινλανδία.

Η Εθνική Ανδρών επικράτησε της Φινλανδίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, επιστρέφοντας στο βάθρο μετά από χρόνια.

Όπως γράφει το SPORT24, πρόκειται για το 7ο μετάλλιο στην ιστορία της Ανδρικής ομάδας —έξι σε EuroBasket και ένα σε MundoBasket— και συνολικά το 33ο για την Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Το προηγούμενο ελληνικό μετάλλιο είχε έρθει το 2024, όταν η Εθνική Νέων Ανδρών είχε κατακτήσει το χάλκινο στο EuroBasket U20, νικώντας το Βέλγιο στον μικρό τελικό.

Χρυσά (10)

Εθνική Νέων Ανδρών (EuroBasket 2017)

Εθνική Εφήβων (EuroBasket 2015)

Εθνική Νέων Ανδρών (EuroBasket 2009)

Εθνική Εφήβων (EuroBasket 2008)

Εθνική Ανδρών (EuroBasket 2005)

Εθνική Νέων Ανδρών (EuroBasket 2002)

Εθνική Εφήβων (MundoBasket 1995)

Εθνική Παίδων (EuroBasket 1993)

Εθνική Παίδων (EuroBasket 1989)

Εθνική Ανδρών (EuroBasket 1987)

Ασημένια (11)

Εθνική Νέων Ανδρών (EuroBasket 2010)

Εθνική Εφήβων (MundoBasket 2009)

Εθνική Εφήβων (EuroBasket 2007)

Εθνική Ανδρών (MundoBasket 2006)

Εθνική Νέων Ανδρών (MundoBasket 2005)

Εθνική Παίδων (EuroBasket 1999)

Εθνική Ελπίδων (EuroBasket 1992)

Εθνική Παίδων (EuroBasket 1991)

Εθνική Ανδρών (EuroBasket 1989)

Εθνική Παίδων (EuroBasket 1975)

Εθνική Εφήβων (EuroBasket 1970)

Χάλκινα (12)