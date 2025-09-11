Eurobasket 2025: Το βίντεο του Γιάννη από τις μεγάλες στιγμές κόντρα στην Λιθουανία

H Εθνική Ελλάδας μετράει αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού με την Τουρκία με φόντο τον τελικό του Eurobasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιμένει πώς και πώς τη συγκεκριμένη μάχη, δίνοντας το σύνθημα μέσω ενός πανηγυρικού video που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter από το ματς με την Λιθουανία.

Τα 16 χρόνια κατάρας ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς μετά τη θριαμβευτική νίκη επί της Λιθουανίας την Τρίτη (9/9), η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται ξανά μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων του EuroBasket και διεκδικεί ένα μετάλλιο τις επόμενες ημέρες.

Ο πρώτος αντίπαλος στο δρόμο προς τη δόξα είναι η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με την «επίσημη αγαπημένη» να αντιμετωπίζει τη γειτονική χώρα το βράδυ της Παρασκευής (12/9) για μια θέση στον τελικό.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τον τόνο για την αναμέτρηση, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Αυτός ήταν ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram από τη νικηφόρα αναμέτρηση με τους Λιθουανούς, όπου έκανε πράγματα και θαύματα για ακόμη μία φορά με τα γαλανόλευκα. Το video ολοκληρώνεται με την υπέροχη εικόνα των αγκαλιασμένων Ελλήνων διεθνών στο φινάλε και τον όρκο νίκης ενόψει των ημιτελικών.