Eurobasket 2025 – Ξέσπασμα Αταμάν: “Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι, η FIBA πρέπει να προοδεύσει”

Έξαλλος και με τρεμάμενη φωνή, ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε ανοιχτά με τη FIBA για το γεγονός ότι η Τουρκία έδωσε ματς πρόκρισης στις 12 το πρωί/μεσημέρι.

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9), όμως τελικά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, επικρατώντας της Σουηδίας και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε ικανοποιημένος, τόσο από την εικόνα που παρουσίασε συνολικά η ομάδα του, όσο και από το γεγονός ότι ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι διεξήχθη στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

“Η Σουηδία έπαιξε καλά απέναντι σε Φινλανδία και Λιθουανία, είχα δει ότι είναι επικίνδυνη. Όλοι θεωρούν την Τουρκία φαβορί, όμως αυτού του είδους οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Ειδικά όταν παίζεις πρωί. Η τελευταία φορά που έπαιξα τόσο νωρίς ήταν το 2022 στο Βερολίνο και 30 χρόνια πριν σε τουρνουά μικρών εθνικών. Για εμάς ήταν δύσκολο. Εδώ και δύο ημέρες γκρινιάζω, γιατί παίζουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω.

Ξεκινήσαμε soft, όταν καταλάβαμε ότι ήμασταν σε δύσκολη θέση, παίξαμε πολύ καλύτερη άμυνα. Τους δώσαμε όμως αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα. Στο τέλος βρήκαμε τρόπο για να κερδίσουμε και τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον προημιτελικό, που θα γίνει σε κανονική ώρα. Εκτός αν αποφασίσουν να μας βάλουν να παίξουμε στις 11 το πρωί.

Η FIBA πρέπει να σκεφτεί την βελτίωση της διοργάνωσης, υπάρχουν ομάδες με εννέα και με δέκα παίκτες. Ξεκινάς με 12 και χάνεις τραυματίες. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι, ήρθε η ώρα για να αλλάξει το σύστημα, να μην υπάρχουν αγώνες στις 12 το πρωί. Δουλεύουμε μήνες γι’ αυτά τα παιχνίδια. Γιατί να παίξουμε τέτοια ώρα; Στο Βερολίνο παίξαμε καθημερινή, την ίδια ώρα. Η FIBA πρέπει να προοδεύσει. Δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να προτείνω πράγματα για την ποιότητα του αθλήματος. Είμαστε εδώ δύο μήνες, πρέπει να δίνουμε κάτι καλύτερο.

Ήρθαμε με σπουδαίο ρόστερ, με παίκτες που έχουν κίνητρο. Δουλεύουμε από τον Ιούλιο και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για το μετάλλιο. Αυτός είναι ο μόνος στόχος μας. Κάποιες φορές χάνεις πράγματα, σήμερα έγινε αυτό. Ελπίζω ότι θα δούμε τα λάθη μας και θα αντιμετωπίσουμε ακόμα έναν καλό αντίπαλο στη συνέχεια, σεβόμαστε και τη Βοσνία και την Πολωνία.

Ο Όσμαν έπαιξε σπουδαία και στη σεζόν στη EuroLeague, είναι παίκτης που ξέρει το σύστημα, ξέρει πότε πρέπει να σουτάρει και πότε πρέπει να διεισδύσει, ελπίζω ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο“.

Ο Τζέντι Όσμαν, από την πλευρά του, είπε πως: “Δεν έχω λόγο να πω οτιδήποτε για την ώρα του αγώνα. Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται να τερματίζεις πρώτος στον όμιλο και να παίζεις τόσο νωρίς. Δεν βγάζει νόημα, αλλά τέλος πάντων. Η Σουηδία έπαιξε σκληρά, εμείς δεν κάναμε την καλύτερη εμφάνισή μας. Τελείωσε, θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τον αντίπαλό μας και θα είμαστε έτοιμοι, πιο δυναμικοί, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό που συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είναι καλή ώρα αυτή για να παίζεις, το να υπάρχουν δύο αγώνες σε μία ημέρα βοηθάει. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει απλά να είμαστε έτοιμοι ό,τι κι αν συμβαίνει“.